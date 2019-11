Curso ensina a fiscalizar gastos públicos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/11/2019 | 07:00



A Unisanta (Universidade Santa Cecília), de Santos, oferece o curso transparência nos gastos públicos, como seguir o dinheiro, com objetivo de ensinar os alunos a entender e tabular os dados presentes nos portais da transparência para checagem da utilização dos impostos por parte do poder público.

As aulas começam no dia 23, a partir das 9h. Serão ainda mais dois sábados (dias 30 de novembro e 14 de dezembro), totalizando 12 horas de conteúdo. O custo é de R$ 300 e as inscrições podem ser feitas pelo site unisanta.br/cursolivre.

O jornalista Sérgio Vieira, que trabalhou por 12 anos no Diário, a maior parte deles no caderno Política, é quem ministra as atividades. Ele afirmou que a ideia surgiu de ouvir pessoas reclamando dos governantes no trato com a coisa pública, mas, muitas vezes, sem embasamento técnico para a cobrança efetiva.

“Se perguntar para alguém quanto uma prefeitura gasta com uniforme escolar, pouca gente sabe dizer. É algo que está disponível nos portais de transparência ou pela Lei de Acesso à Informação, mas é muito difícil cruzar os dados. A pessoa precisa enxergar de fato como o dinheiro é gasto, fazer cruzamento de informações, olhando na Junta Comercial as empresas vencedoras, verificar se os empresários fizeram doações eleitorais ao prefeito. É dar o argumento para que o cidadão possa fiscalizar, cobrar e possa até denunciar”, comentou Vieira.

O profissional utilizará reportagens do Diário para ilustrar como a verificação do mau uso do dinheiro público pode se tornar em denúncia embasada. Ele lembrará os episódios do sobrepreço do quilo das almôndegas adquiridas pela Prefeitura de Mauá e o do Museu do Trabalho e do Trabalhador de São Bernardo – esse último baseou a Operação Hefesta, conduzida pela PF (Polícia Federal), que apontou superfaturamento nas obras e responsabilizou agentes públicos.

“É retribuição dos 22 anos da minha carreira de jornalista à sociedade. Jornalistas especializados, como no Diário, existem, mas são exceção no nosso meio profissional. Há profissionais que talvez não consigam enxergar com critério esse trabalho. Por isso, o curso é voltado a jornalistas e estudantes de jornalismo, mas também para advogados, servidores públicos, presidentes de associações de bairros e para quem tem interesse de saber como é gasto o nosso dinheiro. Auxiliará no exercício da cidadania”, comentou.