Cantor que abriu o show de Anitta no Rock in Rio tatua o rosto da poderosa no braço

Mc Andinho, dono de sucessos como Já é Sensação e Corpo Nu, prestou uma homenagem à Anitta na última terça-feira, dia 12. O cantor, que abriu o show da poderosa no Rock In Rio, atuou o rosto da funkeira em seu braço, como forma de agradecimento.

No vídeo da tattoo, Andinho diz o seguinte:

- É uma rainha. É o mínimo que eu posso fazer. O que ela fez por mim simplesmente mudou a minha vida. Amo demais, Anitta. Isso aqui é uma simples homenagem.

Já a legenda do post está assim:

Primeiro quero agradecer a Deus, por ter colocado o ser humano Anitta em minha vida. Agradecer @leandrod30 pelo trabalho maravilhoso... todo mundo elogiando sua arte, tattoo. @davidbrazil, a gente tava bolando várias surpresas, aí vem o Da-Da-David e DÁ o furo... com a maior elegância. Agradecer ao público, ao funk e a todas as pessoas que contribuíram para que esse ritmo chegasse onde chegou. MAS, É JUSTO, SE POR VENTURA ALGUÉM QUISER ESCOLHER ANITTA COMO A MAIOR CONTRIBUINTE, AQUELA QUE LEVA NOSSO FUNK AO MUNDO, A MESMA QUE RESGATA A HISTÓRIA, QUE NÃO TEM VERGONHA DE DIZER DE ONDE VEIO, QUE NÃO TEM VERGONHA DE CHEGAR ENTRE AS MAIORES ESTRELAS DO MUNDO E REPRESENTAR NOSSO PAÍS, MOSTRAR AO MUNDO UM BRASIL ALEGRE, QUE DANÇA EM MEIO A TANTOS PROBLEMAS. EU RESOLVI FAZER ESSA SINGELA HOMENAGEM, PORQUE O FUNK TEM UMA REFERÊNCIA PARA FALAR DAQUI A 100 ANOS, E EU QUERO VALORIZÁ-LA AGORA. ANITTA É O TESOURO DA NOSSA MÚSICA, PELO TALENTO, SOBRETUDO PELA INTELIGÊNCIA DE EXPLORAR ESSE TALENTO, A MAIOR EMPREENDEDORA MUSICAL QUE JÁ VIMOS. AMO JANIS JOPLIN, CLARA NUNES E OUTRAS REFERÊNCIAS DA MÚSICA, E ANTES DE FAZER ESSA TATTOO, ESTUDEI E ESTUDEI ANITTA... MAS NÃO CONSEGUI INTERPRETÁ-LA. CONSEGUIR LER ESSE FURACÃO, É NECESSÁRIO TEMPO E ELE, O TEMPO, MOSTRA CADA VEZ MAIS QUE ANITTA FICARÁ EM NOSSOS CORAÇÕES PARA SEMPRE. EM NOME DO FUNK, DA MÚSICA, DO BRASIL... MUITO OBRIGADO, ANITTA!!!

