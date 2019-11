Meio milhão de veículos deverão usar Rodoanel no feriado da Proclamação da República

Do Dgabc.com.br



13/11/2019 | 11:07



O feriado prolongado entre os dias 14 e 17 de novembro, Proclamação da República, reserva grande movimentação nos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sob gestão da Concessionária SPMAR e integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Ambos os trechos deverão receber cerca de 545 mil veículos, desse total de tráfego, 398mil veículos são esperados no Trecho Sul e outros 147 mil no Trecho Leste.

"As sinalizações e mensagens de atenção serão reforçadas por toda a extensão dos trechos sob nossa responsabilidade durante o feriado", afirma Marcos Fonseca, diretor executivo da SPMAR.

Aproximadamente 121 mil veículos utilizarão o Rodoanel para acessar as rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral.

Nos dias de maior movimento, a SPMAR implantará a operação papa-fila com objetivo de agilizar a cobrança de cupons de pedágios, minimizando a formação de filas na aproximação da praça de pedágio do km 70 - onde se concentra o maior volume de tráfego em épocas de feriados - que proporcionam o acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

Ótima opção de trajeto ao litoral - o Rodoanel pode ser um percurso mais rápido e seguro para os motoristas que saem de diversos bairros e cidades da Região Metropolitana de São Paulo em direção ao litoral:

• Para quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) - pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel com acesso pelas rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

• Para o motorista que sai de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) - pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pela Rodovia Régis Bittencourt.

• Quem estiver nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.

• Para o motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205 da Rodovia Presidente Dutra, no km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).

Atendimento ao Motorista

O motorista que tiver alguma dúvida ou precisar de atendimento na via pode entrar em contato com a SPMAR pelo telefone 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto. Os usuários do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera com café e água.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).