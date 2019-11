Zverev vence Nadal na estreia no ATP Finals e Tsitsipas derrota Medvedev

11/11/2019 | 20:07



O alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas estrearam com vitória no ATP Finals, nesta segunda-feira, na O2 Arena, em Londres, ao vencerem o espanhol Rafael Nadal e o russo Daniil Medvedev, respectivamente, pelo Grupo Andre Agassi.

O saque e o revés foram os principais golpes para garantir a vitória de Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Este foi o primeiro triunfo do alemão, que defende o título do ano passado do STP Finals, após cinco derrotas para o espanhol.

A derrota não elimina Nadal da competição, mas o deixa com a obrigação de obter duas vitórias nos jogos seguintes para ir às semifinais. O primeiro vai ser na quarta-feira diante do russo Daniil Medvedev, que perdeu para o grego Stefanos Tsitsipas por 7/6 (7/5) e 6/4. Tsitsipas terá pela frente Zverev também na quarta-feira.

Nadal, que abandonou a semifinal do Masters 1000 de Paris, contra o canadense Denis Shapovalov, na semana passada, por causa de uma distensão abdominal, não conseguiu ter um bom desempenho, mesmo após seis dias de tratamento, e cometeu 13 erros não-forçados.

Com 26 winners, Zverev abusou do forte saque, que não correu riscos e ainda proporcionou 11 aces, para fechar o jogo em 1h24. E agora o espanhol está sob risco de perder a liderança do ranking para o sérvio Novak Djokovic.

No outro duelo do ia, Tsitsipas festejou muito a vitória sobre Medvedev, dono do maior número de triunfos na temporada (59) e que havia derrotado o grego na decisão do Masters 1000 de Xangai, no mês passado. O número 6 do mundo precisou de 1h42 para marcar 7/6 (7/5) e 6/4.

"Tive arrepios durante o jogo. Jogar neste torneio sempre foi um grande sonho para mim, algo que sempre imaginei quando assistia na televisão", disse Tsitsipas, de 21 anos. "Esta foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira, tudo correu muito bem. É um alívio. Não é fácil jogar contra alguém que você perdeu cinco vezes antes. Essa vitória significa muito para mim e esse público me deu muito apoio. Havia bandeiras gregas para todos lados, quase como se estivesse jogando em Atenas."

O ATP Finals prossegue nesta terça-feira com os jogos da segunda rodada do Grupo Bjorn Borg. O sérvio Novak Dkovic e o austríaco Dominic Thiem, vitoriosos na primeira rodada, se enfrentam. O outro duelo vai reunir os perdedores: o suíço Roger Federer e o italiano Matteo Berrettini.