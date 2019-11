Huawei FreeBuds Lite: fone de ouvido sem fio chega ao Brasil por R$ 799

Da Redação, com assessoria



11/11/2019 | 09:48

A Huawei trouxe para o Brasil o Huawei FreeBuds Lite, fone de ouvido sem fio da marca. Ele promete 12 horas de bateria com a case, 3 horas de autonomia nos dois plugs, além de carregamento que permite ouvir músicas por 90 minutos, com apenas 15 minutos de carga. Está disponível na cor na cor Ceramic White. O preço sugerido é R$ 799.

O gadget foi desenvolvido com um design sem fio e controle de toque duplo, que simplifica as operações. Além disso, o Huawei FreeBuds Lite foi construído com tecnologia de cancelamento de ruído, por meio de microfones duplos em cada fone de ouvido, que prometem chamadas telefônicas mais limpas, especialmente em ambientes barulhentos.

Vale destacar que os plugs são programados para funcionar com alternância independente. Assim, enquanto um serve para chamadas telefônicas, o outro está livre para escutar os arredores. Sensores de infravermelho embutidos fazem a detecção automática de uso e pausam a música quando o usuário tira um dos fones do ouvido.

A conexão do fone de ouvido é realizada por meio da tecnologia Bluetooth 4.2, que permite a compatibilidade universal com qualquer dispositivo e funcionamento em um raio de até 10 metros, além de oferecer suporte tanto a aparelhos Android quanto iOS.

Os novos fones de ouvido da Huawei têm estrutura resistente à água e vem com plugs de diferentes tamanhos, além de um par de pontas respiráveis, projetado para exercícios físicos, oferecendo menos pressão sonora.

O Huawei FreeBuds Lite está disponível nos 10 quiosques oficiais de venda direta da Huawei. São eles: São Paulo (MorumbiShopping e Shopping Eldorado), Campinas (Shopping Dom Pedro), Rio de Janeiro (BarraShopping) e Brasília (ParkShopping).

