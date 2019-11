Parque do Guaraciaba passará por reformas

Do Diário do Grande ABC



11/11/2019 | 07:34



Foram autorizadas as as obras que prometem transformar espaço popularmente conhecido como Tancão da Morte, localizado no Parque do Guaraciaba, na Vila Guaraciaba, em Santo André. O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve no local no início da tarde de ontem para assinar a ordem de serviço e firmar compromisso com a população da região.

“Esse parque, que já foi o Tancão da Morte, a gente espera, agora, que seja o Tancão da Alegria, do Esporte, do Lazer”, comentou o tucano, prometendo ainda ampliação da entrada do endereço.

Entre as atrações prometidas estão construção de campo de futebol, mirante com deck, área de lazer, playground, pista de caminhada e espaço para eventos, entre outras opções. A conclusão do trabalho está agendada para abril de 2020.