Clínica de estética usa imagem de Kate Middleton para promover tratamento - e família real não está nada feliz com isso

09/11/2019 | 13:11



Já não é a primeira vez que isso acontece, mas novamente uma clínica de estética associou a imagem de Kate Middleton para promover tratamentos de beleza no rosto. Pois é, segundo informações do Daily Mail, em uma postagem já deletada, a clínica Dr. Gabriela, localizada em Londres, fez uma montagem de fotos da Duquesa de Cambridge. Em uma, de 2012, ela aparece com supostos pés de galinha. Já na outra, tirada dois anos atrás, ela estaria sem essas marcas no rosto.

A montagem causou revolta nos usuários, já que dava a entender que a esposa de príncipe William vez ou outra é adepta de uma intervenção estética para aprimorar o visual.

O que não ajudou em nada é que a clínica é um local queridinho de Sarah Ferguson, que já foi casada com príncipe Andrew, filho de Rainha Elizabeth II. Hoje, Sarah já não faz parte da família real.

Dickie Arbiter, um ex-secretário da monarca da Inglaterra, e que hoje trabalha oficialmente como um comentarista da vida nos palácios, informou ao Daily Mail que a família real não está nem um pouco feliz com esse incidente definindo tudo

como outro exemplo embaraçoso da associação de Sarah Ferguson com a monarquia:

- Questões permanecem sobre se ela está usando suas conexões da realeza para lucrar financeiramente ou se está mesmo conseguindo tratamento gratuito em um estabelecimento assim. Ela não é um membro da família real, ela deixou de ser em 1996 e, desde então, vem usando todo tipo de maneiras de ganhar dinheiro.

Como pessoa física, ela é livre para fazer o que quiser, mas é totalmente errado da clínica usar imagens da Duquesa de Cambridge para promover os negócios, o que sem dúvida causará atrito no Palácio e eles vão querer que a imagem seja removida.