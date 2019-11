S.Caetano oferece almoço a alunos no contraturno

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 07:00



O Programa Almoço na Escola – que oferece refeições aos estudantes da educação infantil e ensino fundamental na entrada ou na saída das aulas em escolas que funcionam em meio período – chegou ontem à Emefm (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Arquiteto Oscar Niemeyer, no bairro Osvaldo Cruz. Com isso, o projeto da Prefeitura de São Caetano já beneficia 4.300 estudantes de 13 unidades de ensino da cidade. No total, são 12 mil refeições por dia.

Iniciado em setembro do ano passado, o projeto permite que não só os estudantes do ensino integral – 2.700 crianças – tenham acesso à refeição completa, além da merenda tradicional todos os dias. Dessa forma, quem estuda pela manhã pode ficar para o almoço depois da aula e aqueles que frequentam as aulas à tarde podem chegar mais cedo e comer antes do início das atividades.

O cardápio de ontem contou com arroz, feijão, strogonoff de carne, batata assada, salada de repolho com tomate, suco e, de sobremesa, gelatina. Os alunos aprovaram a refeição. “Chego mais cedo para almoçar. Ficou bem melhor para mim. Às vezes, meus pais me davam dinheiro para almoçar e agora eles não precisam mais gastar com isso”, comenta a aluna do 7° ano do fundamental Julia Garcia, 12 anos.

Para participar do Almoço na Escola, as escolas enviam pesquisa aos pais, que precisam aderir ao programa – eles, inclusive, podem acompanhar o cardápio oferecido semanalmente. “No início da pesquisa, cerca de 60% dos alunos já tinham aderido ao programa e, uma semana depois, já tínhamos quase 100% de aceitação”, relata o diretor da Oscar Niemeyer, Edgar Casado.

Prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB) ressalta que, além da contribuir para que os estudantes tenham alimentação saudável, o projeto também colabora com a logística e o orçamento das famílias da cidade. “(O projeto) Representa esse apoio importante para as famílias que, muitas vezes, possuem quatro, cinco filhos. Queremos levar essa qualidade tanto para o pais quanto para as crianças”, observa.

Os estudantes da Oscar Niemeyer também receberam ontem kits informativos do Programa Nutre&Ação, direcionado às crianças e às famílias. São dicas e receitas de alimentação saudável que estão sendo entregues para todos os alunos da rede municipal.