Opinião: 5 provas de que o futuro chegou e revolucionou a sua casa

04/11/2019 | 14:48

*Por André Pontes

Recentemente, a história de uma garota que tuitou pela geladeira, após ter o celular confiscado pela mãe, viralizou pela internet. O que surgiu com uma história engraçada chama atenção para uma grande evolução dos eletrodomésticos que, cada vez mais, integram funções muito além do usual.

Para mim, essa transformação está relacionada ao crescimento exponencial no uso de tecnologias de conectividade. O consumidor não quer mais perder tempo. Enquanto ele está no trabalho, quer colocar a roupa para lavar e, no caminho de volta, já ligar o ar condicionado para encontrar um ambiente com a temperatura agradável ao chegar em casa.

Por esse motivo, o novo comportamento do cliente modela a estratégia de portfólio das empresas e hoje é possível encontrar no mercado diferentes produtos com tecnologias de conectividade que permitem o controle e programação de forma remota.

Além da criatividade dos usuários no manuseio desses produtos, o que realmente surpreende é a totalidade de funções que eles podem ter, me fazendo acreditar que já dividimos parte do futuro automatizado no qual vivia a família Jetson, nos desenhos de Joseph Barbera e William Hanna.

E para provar essa realidade, listo abaixo 5 itens que provam que é possível ter a casa do futuro hoje.

Geladeira: esse eletrodoméstico já supera todas as expectativas dos consumidores com suas diferentes funcionalidades. Já é possível encontrar refrigeradores que permitem que você visualize o conteúdo interno sem ter que abri-los.

Ar condicionado: os modelos mais modernos possuem tecnologia de conectividade. Emitem um alerta no smartphone dos consumidores quando o filtro precisa ser higienizado e gráficos de consumo de energia. Além de poderem ser monitorados à distância, por meio de um aplicativo, o que possibilita ao usuário chegar em sua casa e já em um ambiente agradável, é possível encontrar no mercado aparelhos que possuem assistente virtual e realizam suas funções por meio de comando de voz.

Lava e seca: foi-se o tempo que os tecidos mais delicados eram motivo de preocupação! Hoje, algumas lava e seca possuem inteligência artificial que, após feito a escolha do programa de lavagem, reconhecem o tipo de tecido e, automaticamente, faz a lavagem de forma personalizada e com maior proteção aos tecidos. Além disso, esses eletrodomésticos também já integram tecnologias de conectividade, o que possibilita o acompanhamento remoto de todo o ciclo da lavagem em andamento pela tela do smartphone.

Aspirador: a novidade é que alguns aparelhos de aspirador de pó são verdadeiros robôs que obedecem a comandos de voz, por meio de um assistente virtual. Assim, ao receber a ordem de aspirar, ele sai da sua base e inicia a limpeza da casa sozinho e, ao finalizar, retorna e desliga.

Armário de roupas: “mas isso não é um eletrodoméstico!” Calma, se ele for um armário inteligente, que possui tecnologia de conectividade, seca e higieniza as roupas, sim, ele é um eletrodoméstico high tech que não poderia ficar de fora dessa lista!

O que mais gosto é poder interagir e comandar os eletrodomésticos de forma integrada pelos aplicativos das marcas, podendo conectar diferentes produtos ao mesmo tempo. Selecionando a função “sair de casa”, por exemplo, consigo desligar todos os eletrodomésticos que estejam inseridos na programação. Incrível, né?!

É evidente, portanto, que o segmento de linha branca está focado em soluções para casas conectadas, e isso trará cada vez mais facilidade e comodidade aos consumidores. Nesse contexto, destacam-se os grandes players de mercado que conseguem inovar, surpreender e tornar o dia a dia do cliente cada vez mais prático.

Viver o futuro hoje é muito fácil. O que antes só era possível através de TV’s com baixa resolução e pouca praticidade, hoje é possível apenas através de um toque em uma telinha.

*André Pontes, gerente de produtos de H&A da LG Electronics do Brasil

