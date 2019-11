Para agência, vereadores têm atuação tímida na redes

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/11/2019 | 07:00



Pesquisa realizada pela agência Socius, especializada em comunicação e marketing político, aponta que vereadores de São Bernardo têm atuação tímida nas redes sociais e vão na contramão da média nacional.

Durante o mês de setembro, a agência avaliou a atuação digital de cada um dos 28 vereadores da cidade e apontou que os parlamentares não estão conseguindo utilizar a internet de forma positiva com objetivo de divulgar suas atividades à população.

Em escala de 100 pontos possíveis estipulados pela agência, nenhum alcançou a metade dessa pontuação. Os três melhores colocados foram Mauro Miaguti (DEM, 42 pontos), Estevão Camolesi (Cidadania, 35) e Pery Cartola (PSDB, 35). Desses, Camolesi e Pery fazem parte da base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB); Miaguti é independente.

“Sem dúvida, as redes sociais são instrumento importante para a divulgação do trabalho do vereador. Eu mesmo cheguei a utilizar muito, mas de um tempo para cá acabei reduzindo o número de vídeos para evitar que adversários políticos monitorem o nosso trabalho”, alegou Pery. Além disso, o vereador não deixa de cutucar os colegas de plenário. “Geralmente só mostra algo na internet quem tem trabalho para mostrar”, disparou.

A agência criou metodologia chamada de “Mapa de Atuação Digital”, na qual analisa dados de redes sociais, mecanismos de buscas, notícias de imprensa e sites dos próprios políticos. A intenção é a de criar um parâmetro entre os vereadores do próprio município para poder realizar uma comparação.

O vereador Fran Silva (SD) se diz um grande entusiasta das redes sociais para a divulgação de seu trabalho legislativo. O parlamentar chegou a comentar que, mesmo em meio a votações importantes, arranja um tempo para realizar live e comunicar seu eleitorado sobre o que está sendo votado. “Sempre quando dá eu faço uma live ou vídeo sobre o que estamos votando ou algum projeto que estou apresentando. (As redes sociais) São ferramentas importantes. Na eleição passada, a internet foi muito importante. Na próxima, tenho certeza que também será”, avaliou.