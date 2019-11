Cemitério Curuçá, em Santo André, registra 10 mil visitas no Dia de Finados

Yasmin Assagra/DGABC



02/11/2019 | 14:44



As tradicionais visitas a familiares e amigos no Dia de Finados, celebrado hoje, teve início a partir das 7h. No Cemitério do Curuça, no Parque das Nações, em Santo André, o movimento já registrou aproximadamente 10 mil visitas até o momento.

Com missas que vão até as 16h, o local também realizou cerca de 15 velórios. “É um dia de acolhimento e conforto. Desde manhã, estamos aqui (no cemitério) conversando, tanto com as famílias que estão participando dos velórios como as que visitam os jazigos de seus familiares”, comenta o ministro extraordinário da Diocese, Álvaro Piarillo.

A aposentada Nilza Ruiz, 77 anos, vai ao jazigo de sua mãe há seis anos e comenta sobre a importância dessas visitas periódicas. “Todo ano estou aqui, fazendo orações e trazendo uma flor para ela (sua mãe). Me faz bem, pois consigo lembrar de situações boas ao lado dela”, conta.

A GCM (Guarda Civil Municipal) e o DET (Departamento de Engenharia e Trânsito) ficarão no local até o encerramento dos atendimentos.