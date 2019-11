Bem Barato investe R$ 40 mi e gera 400 postos de trabalho

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:18



O Grupo Bem Barato investiu R$ 40 milhões na quarta unidade em São Bernardo, aberta ontem no bairro Taboão, em área de 4.000 metros quadrados, com geração de 400 empregos diretos e indiretos. Até o fim de 2020, o grupo irá inaugurar outras duas unidades que, juntas, devem gerar outros 660 postos de trabalho.

De acordo com o diretor do Bem Barato, Marco Paiva, o crescimento da cidade foi um dos fatores para que o grupo realizasse novos investimentos. “O Grupo Bem Barato prevê abrir unidade no bairro Demarchi até o fim de janeiro, e loja na Avenida Pereira Barreto, no Centro, até meados de dezembro de 2020”, disse.

Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), a abertura de empreendimentos “é o sinal que São Bernardo voltou ter credibilidade junto à iniciativa privada”.