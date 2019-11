Cemitérios recebem reparos para o feriado

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



As prefeituras e administrações dos cemitérios públicos e particulares de cinco das sete cidades do Grande ABC – Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – estimam que pelo menos 124 mil pessoas visitem os jazigos de familiares e amigos até amanhã, Dia de Finados.

Os preparativos nos locais tiveram início na segunda-feira, quando as necrópoles passaram a receber manutenções como pintura, varrição, limpeza nos túmulos e capinagem. Em Santo André, no interior dos cemitérios municipais também foi realizado recapeamento de algumas ruas danificadas. Ao longo do feriado, serão realizadas missas nas paróquias próximas, que começam a partir das 7h30.

A aposentada Maria de Lourdes Sponchiato, 78 anos, observa que faz a manutenção no jazigo da família, no Cemitério da Saudade, Vila Assunção, anualmente. Segundo ela, desde a última segunda-feira mantém a tradição. “É uma forma de mostrar que lembramos dos nossos entes queridos e que eles deixam saudades”, conta,

Em Ribeirão Pires, o Cemitério Municipal São José receberá programação especial no local e pelas paróquias da cidade, das 8h às 16h. Desde segunda-feira, as visitas de familiares são frequentes para realizar manutenção nos jazigos. Alguns deles preferem antecipar as visitas, como a dona de casa Nilza Zerbinatti, 63, que é responsável pelos reparos no túmulo da família. “Já chegamos a pagar pessoas para fazerem esse serviço, mas hoje eu mesma venho e faço o trabalho dois, três dias antes do feriado”, ressalta.

Já o engenheiro mecânico Edivaldo Paulo Santos, 63, prefere deixar arrumado o jazigo de parentes dois dias antes do feriado. Amanhã, ele pretende reunir toda família para visita ao cemitério. “A manutenção sempre fica aos meus cuidados, mas faço questão que minha família venha comigo no dia 2”, diz.



PROGRAMAÇÕES

Em São Bernardo, os cemitérios municipais (Vila Euclides, Pauliceia, Baeta Neves e dos Casa) terão horário de funcionamento estendido, das 7h às 18h, com missas realizadas nos locais das 9h às 16h.

Já em Diadema o horário de funcionamento seguirá das 7h às 17h, com interdição de trânsito na Alameda da Saudade, local do Cemitério Municipal, das 6h às 18h.

São Caetano e Rio Grande da Serra não responderam aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.