Decoração de Natal engatinha na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



O clima natalino ainda pode demorar para chegar ao Grande ABC. Isso porque os preparativos por parte das prefeituras engatinham, faltando menos de dois meses para a festa.

Em São Caetano, por exemplo, a gestão chefiada por José Auricchio Júnior (PSDB) ainda estuda a viabilidade da instalação de ornamentos temáticos pela cidade. A decisão deve sair apenas em “meados de novembro”. O Natal Iluminado de 2016, promovido pela Aciscs (Associação Comerciar e Industrial de São Caetano) em parceria com a Prefeitura é alvo de investigação e CPI por suspeita de irregularidades.

Mesmo que a versão 2019 do Natal Iluminado de Diadema esteja garantida, a Prefeitura busca parceiros para patrocínio da festa, “devido à situação econômica vivida no País e, consequentemente, no município”. Algumas peças decorativas estão sendo confeccionadas por artista plástico, funcionário da administração, a partir de itens recicláveis e reaproveitamento de materiais. Ainda não há datas definidas.

Em Ribeirão Pires, também não há cronograma para o início das comemorações, porém, a previsão é a de que o Papai Noel chegue à Vila do Doce no próximo dia 29. A Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires) irá promover o Natal Doce, cujas decorações serão feitas por artistas e artesãos locais. Pelo segundo ano, os itens serão confeccionados com garrafas PET, que serão arrecadadas até dia 11 por meio da campanha Natal Espetacular do Fundo Social.

A Prefeitura de São Bernardo irá promover decoração especial para a data na Praça Lauro Gomes. Contudo, ainda não há detalhes sobre estas ações.

Já em Mauá serão oito festas natalinas, entre 5 e 15 de dezembro, para famílias em vulnerabilidade social por meio do Fundo Social. Em relação às decorações, elas são de responsabilidade da Mauá Luz, empresa responsável pela iluminação da cidade. Contudo, a entidade não respondeu ao Diário até o fechamento desta edição.

Apenas em Santo André os planos estão definidos e incluem iluminação do Paço e instalação de duas árvores de Natal, uma na Vila Homero Thon e outra na Vila Curuçá. Em 1º de dezembro, o Parque Celso Daniel ganhará a Vila de Natal e, na mesma data, Carreta de Natal, com patrocínio da CVC, começará a percorrer pontos afastados do município com apresentações temáticas. Em 14 e 15 de dezembro, primeira edição do Natal Solidário será realizada no Paço.