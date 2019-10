Multishow premia os melhores da música

31/10/2019 | 09:00



Para celebrar a mistura dos encontros musicais em 2019, mais de 30 artistas subiram ao palco da Arena Jeunesse, no Rio, na terça-feira, 29. A 26.ª edição do prêmio Multishow revelou os maiores destaques no cenário musical do País em 15 categorias. Ludmilla e Anitta foram as artistas que acumularam mais prêmios nesta edição, dois para cada: Ludmilla ganhou como a cantora do ano e foi premiada também pela canção Onda Diferente, eleita a Música Chiclete do ano, parceria que divide com Anitta e Snoop Dogg, com participação de Papatinho. Já Anitta emplacou também o Clipe TVZ do ano com a música Terremoto, em parceria com Kevinho.

Durante a premiação de Ludmilla como a Cantora do Ano, houve vaias na plateia, já que Anitta, a preferida do público presente na arena, era também a apresentadora da premiação, função que dividiu com o humorista Paulo Gustavo.

Mas a noite não foi ofuscada pela disputa entre as cantoras. Ambas apresentaram uma seleção dos seus maiores sucessos individualmente e colocaram o público para dançar.

Pelo palco, com o conceito inspirado em instrumentos musicais, e cenografia assinada por Abel Gomes, passaram atrações para todos os gostos. Destaque para performance de Iza e Ivete Sangalo, que cantaram juntas ao vivo na cerimônia, e para o trio de irmãos do Melim, que debutou no palco da premiação.

O sertanejo foi representado por Marília Mendonça, que cantou uma música em homenagem a seu filho, Leo, e também pela dupla Zé Neto & Cristiano.

Leo Santana levou todo o seu suingue para o palco e Baco Exu do Blues se juntou a Péricles para apresentar seu hit Flamingos.

Homenagem

Beth Carvalho, que morreu em abril, foi a homenageada da noite. Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e a filha da sambista, Luana Carvalho, se uniram para cantar as músicas mais famosas da cantora, como Andança, Camarão Que Dorme a Onda Leva e Coisinha do Pai.

Para fechar a noite, o after foi no ritmo do funk, com apresentações de MC Zaac, Lexa, Gloria Groove e Luisa Sonza.

Os ganhadores do Prêmio Multishow 2019 foram: Cantor do Ano - Dilsinho; Cantora do Ano - Ludmilla; Música do Ano - Atrasadinha (Felipe Araújo com participação de Ferrugem); Música Chiclete do Ano - Onda Diferente (Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg, com participação de Papatinho); Show do Ano - Marília Mendonça; Grupo do Ano - Atitude 67; Dupla do Ano - Zé Neto e Cristiano; Fiat Argo Experimente - Lagum; Clipe TVZ do Ano - Terremoto (Anitta & Kevinho).

Na categoria Superjúri, foram premiados: Canção do Ano para Hoje Eu Vou Parar na Gaiola (MC Livinho com participação de DJ Rennan da Penha); Disco do Ano para Abaixo de Zero: Hello Hell (Black Alien); e Revelação do Ano, que foi concedida para a cantora e compositora Duda Beat.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.