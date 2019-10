Uber: recurso altera cor da tela do celular para motorista e passageiro se encontrarem

Sérgio Vinícius



30/10/2019 | 12:18

A Uber começa a testar nesta semana um novo recurso no aplicativo que busca facilitar o encontro dos usuários pelos motoristas. Chamada de LED, a ferramenta transforma a tela do celular do passageiro em um luminoso colorido. Com isso, o condutor identifica mais facilmente quem está aguardando a viagem.

Para usar o novo recurso, basta que o usuário clique no ícone que aparece no canto inferior direito do aplicativo quando o motorista estiver se aproximando. Com isso, toda a tela do celular ganha uma cor vibrante, selecionada aleatoriamente, e o motorista parceiro recebe uma notificação indicando qual tonalidade deve procurar.

Para facilitar o embarque, é só exibir a tela para que o motorista possa identificar o usuário.

COMO FUNCIONA

1. Peça a viagem

Solicitar uma viagem como você faz normalmente

2. Clique no botão LED

A tela do seu telefone vai ganhar automaticamente uma cor vibrante

3. Deixe seu telefone visível

Quando o motorista estiver chegando, mostre a tela para ele identificar a cor



Mesmo com a tela colorida, o app continua exibindo informações como o modelo e a placa do carro, para que o usuário embarque sempre no veículo certo. Os testes da nova ferramenta, que é opcional, serão realizados com grupos em viagens realizadas nas cidades de Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), Campinas (SP) e Vitória (ES).

“Com essa nova tecnologia, queremos testar se um recurso que já está nas mãos do usuário. O seu celular pode ser útil nessas situações”, afirma Guilherme Nazar, diretor de operações da Uber no Brasil.

