Livro aponta os 100 melhores curtas-metragens feitos no Brasil

Vinícius Castelli



30/10/2019 | 07:18



Projeto realizado em conjunto pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), Canal Brasil e Grupo Editorial Letramento, o 100 Melhores, que apresenta livros a respeito de obras cinematográficas, chega ao fim com sua quarta publicação, Curta Brasileiro – 100 Filmes Essenciais.

O livro apresenta ao leitor ensaios sobre uma centena de produções feitas no Brasil e de períodos distintos. A escolha dos filmes que ilustram a obra foi feita a partir de uma votação realizada no início deste ano por associados da Abraccine e convidados.

A organização é assinada por Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva. E cada texto é de por uma pessoa diferente, entre críticos de cinema do Brasil e também do Exterior. Curta Brasileiro – 100 Filmes Essenciais é ilustrado ainda por 23 artigos históricos que percorrem a trajetória do formato desde a realização dos cinejornais, no início do século passado.

Eleito o melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos, quem abre a lista da publicação é Ilha das Flores, de Jorge Furtado. A obra, aliás, comemora neste ano três décadas. O filme foi gravado em Porto Alegre e trata de excesso desperdício de consumo. Di (1977), de Glauber Rocha, Blábláblá (1968), de Andrea Tonacci, e Sangue Corsário (1980), de Carlos Reichenbach, também estão na lista.