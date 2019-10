No Altas Horas, Caio Castro desconversa sobre Grazi Massafera e Larissa Manoela relembra quando ganhou vibrador

27/10/2019 | 10:11



O Altas Horas da noite do último sábado, dia 26, foi agitado! Larissa Manoela chegou a revelar para Serginho Groisman que usa fralda em seus shows para não fazer xixi nas calças, enquanto Caio Castro fez questão de mandar um beijo para Grazi Massafera, que estaria assistindo ao programa. Mas as declarações dos convidados da atração não pararam por aí!

Depois de mandar seu recadinho para Grazi, Caio foi questionado pelo apresentador se eles estariam saindo do armário, afirmando ainda que torcia pelo casal. O galã global, que está no ar na novela A Dona do Pedaço, desconversou sobre o assunto:

- Só mandei um beijo! Você que está falando de casal...

E completou:

- A gente passeia na casa inteira, no armário, dá um rolê ali.

Já Larissa Manoela aproveitou a participação no programa para narrar para a sexóloga Laura Muller sobre sua primeira experiência com um vibrador:

- Certo dia chegou uma encomenda da minha mãe fictícia, Ingrid Guimarães, que estava lançado De Pernas Pro Ar. Fui abrindo, tinha um monte de coisa e me deparei com uma coisa que parecia mais um telefone. Mandei uma foto pra Ingrid perguntando como fazia para usar e ela rachou de rir. Era um vibrador. O mais frustrante foi o meu pai e minha mãe falarem: você recebe e a gente não?

A atriz, que recentemente deixou o SBT, também relembrou como foi descoberta:

- Fui descoberta em um supermercado. A minha cabeça era muito inspirada por esse meio artístico e, quando tive a primeira oportunidade, abracei logo de cara. Meu pai não tanto, mas a minha mãe ficou um pouco assustada pela proporção que tudo estava tomando. Com seis anos, eu falei pra ela: ?calma, vai dar tudo certo. Essa é a vida que escolhi pra mim.