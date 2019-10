Autonomia celebrada dentro de um forno

Ademir Medici



27/10/2019



A tarde foi deliciosa. Fundação Pró-Memória e Gama (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista) abriram quinta-feira última uma exposição fotográfica dentro de um antigo forno da Cerâmica São Caetano. Espaço simplesmente aconchegante, maravilhoso, preservado e restaurado que todos devem conhecer.

(Intelectuais de Ribeirão Pires, o que vocês estão esperando para recuperar a Fábrica de Sal? E vocês de São Bernardo, por que não restauram uma marcenaria? E Santo André, não há espaço na centenária Rhodia Química para um ecomuseu? E Mauá, como está a Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá? E o centenário Estádio de Paranapiacaba? Acorda, pessoal!)

A mostra de São Caetano focaliza a epopeia da segunda metade da década de 1940 em que o antigo distrito conseguiu separar-se de Santo André, tornando-se o terceiro município da região – depois do próprio Santo André, São Bernardo ‘do Campo’ e agora São Caetano ‘do Sul’.

Nascia o ABC, hoje Grande ABC, ao qual se juntaram Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra.

Mais uma vez São Caetano dá o exemplo de como uma municipalidade pode e deve render homenagem, lembrar os verdadeiros construtores de uma história cidadã – pena que o prefeito José Auricchio não compareceu.

Memória faz um convite aos seis outros municípios: visitem a exposição aberta na Praça do Forno do Espaço Cerâmica – ao lado do Shopping Cerâmica. Ela estará no local até 2020. São lindos, a exposição e o local.

Vejam como é simples – e bom – construir história contemporânea. Cada uma das nossas cidades teve o seu movimento autonomista vitorioso, teve os seus heróis autonomistas. Nada caiu do céu. Muito precisou ser feito.

Estudar essa história, cidade por cidade, repassá-la aos jovens na escola, significa a demonstração de um afeto e de um amor à terra em que vivemos.

Aproveitem para assistir ao documentário de 59 minutos feito por uma produtora da cidade – a Bla Filmes – dos jovens Marcos Paulo Galinari e Simone Affonso Galinari. Líderes autonomistas perpetuados.

São mensagens emocionantes, fortes, às vezes divertidas, singelas, saídas da cabeça e do coração de lideranças felizes com o sucesso de 1948. Depois, demais cidades do Grande ABC, realizem seus próprios vídeos, seus próprios livros – e não deixem suas histórias morrerem.

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 27 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7207

Manchete – Tumultuar comício dá até cadeia, determina Romeu Tuma, diretor-geral da Polícia Federal

Trólebus – EMTU inaugura o trecho São Bernardo a Piraporinha.

Movimento Sindical – Acaba a greve na Black & Decker, depois de 25 dias.

Cultura & Lazer – O Grupo The Platters recorda os sucessos dos anos 1960 em jantar-show no Restaurante Florestal.

n Zé Geraldo lança 8º LP – Viagens e Versos – no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo.

Em 27 de outubro de...

1919 – Definida a chapa de candidatos a vereadores para as eleições da região marcadas para 30 de outubro: Italo Setti, representando a sede, Vila de São Bernardo; Dr. Flaquer e Saladino Cardoso Franco por Santo André; Alberto Blumer, Paranapiacaba; João Baptista de Oliveira, Ribeirão Pires; João Domingos Perrella, São Caetano.

Nota – Chapa definida, chapa vitoriosa. Era assim na República Velha. Prefeito Saladino seria reconduzido ao cargo e daí por diante. Tudo mudaria na Era Vargas.

1974 – A Noite dos Assassinos, de José Triana, encenada pelo Teatro de Arte de Santo André, classifica-se em primeiro lugar na fase final do 12º Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo, em Rio Claro.

