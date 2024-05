DGABC TV lança novo podcast Política em Cena nesta quarta-feira

O Diário do Grande ABC estreia nesta quarta-feira (15), o novo podcast, Política em Cena, neste novo cenário, vamos apresentar os principais movimentos políticos da região e debater as principais pautas relacionadas as maiores demandas das sete cidades, além de receber pré-candidatos que disputarão as cadeiras dos poderes Executivo e Legislativo.

O podcast Política em Cena vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 19h, nos principais canais de transmissão do Diário, com a missão de aproximar os espectadores e leitores do veículo aos candidatos que, possivelmente, representarão a região a partir de 2025.

O episódio de estreia começa com a cidade de São Bernardo do Campo, com o pré-candidato à prefeitura, Marcelo Lima (Podemos). Contamos com a participação da população para este momento importante para a região.