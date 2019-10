Indignação em forma de música

Vinícius Castelli



26/10/2019 | 07:53



São 32 anos de estrada e nada de ‘papas na língua’. Quando recado precisa ser dado, é com música e de forma furiosa que é feito. Banda nascida e criada no Grande ABC, a Ação Direta segue na luta, apresenta seu novo disco, Na Cruz da Exclusão, e aproveita o trabalho para apontar o dedo para as mazelas que acha necessário.

Com foco em mistura de hardcore e metal, o quarteto formado por Gepeto (voz), Galo (baixo), St. Dennis (guitarra) e Marcão (bateria) mostra o resultado do novo trabalho em evento amanhã, em Santo André, no Santo Rock Bar (Rua das Bandeiras, 421). Participam ainda, a partir das 14h, as bandas Undergust, Grinding Reaction e Lepra. As entradas custam de R$ 15 a R$ 20 (www.eventbrite.com.br) e R$ 30 (na porta).

Com produção de Diego Henrique, nome que tem despontado entre diversos artistas independentes, o álbum (Monstro Discos/Xaninho Discos) já está disponível nas plataformas digitais e em breve em CD,

Nono título da discografia, Na Cruz da Exclusão, como o nome sugere, fala de estar à margem da sociedade, de comportamento das pessoas, corrupção, dependência tecnológica e injustiças sociais. Temas esses escancarados em faixas como Viver é Regredir?, Secular e Imbecilização da Massa.

O disco ganha vida ilustrado por 11 músicas, sendo que uma delas, Caçador da Noite, uma releitura do veterano grupo Dorsal Atlântica, do Rio de Janeiro. O contrabaixista Galo conta que a primeira vez que pensaram em gravar essa faixa foi em 2005. Mas não aconteceu. Agora a sugestão voltou para discussão. Ele brinca dizendo que o grupo ficou bravo por se tratar de uma música difícil de se tocar. “Mas fomos ajudados pelo ‘maestro’ Carlos Lopes (compositor da canção) a distância. E ele foi parte crucial do processo e garantiu um ótimo resultado final”, diz.

Segundo Gepeto, Na Cruz da Exclusão é um titulo que remete à realidade “nua e crua do Brasil e dos países do terceiro mundo. A exclusão e seus efeitos colaterais estão por toda parte, escancarados”, explica Gepeto. Ele conta que as inspirações que deram vida ao disco são indignação e revolta. Com isso surgiu “a necessidade de gritar, de se posicionar perante os absurdos que estamos vivendo nesses tempos atuais”.

Gepeto está satisfeito por apresentar um disco cheio de questionamentos. Um papel que a Ação Direta tomou para si, naturalmente, já há algum tempo. “Arte é liberdade. É expressão e representação. É educação, uma linguagem única. É vida”, encerra.