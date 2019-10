GM antecipa feriado da Consciência Negra para funcionários

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 07:29





A GM (General Motors) vai antecipar o feriado da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, para o dia 18 do mesmo mês na fábrica localizada em São Caetano. De acordo com os trabalhadores, a ideia é realizar uma emenda de quatro dias.

Conforme informado aos funcionários, o descanso que seria na quarta-feira será antecipado para uma segunda-feira. O intuito é tornar o feriado em um período de quatro dias, realizando emenda com a Proclamação da República, comemorada na sexta-feira, dia 15 de novembro.

No início do mês, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano realizou assembleia na porta da fábrica, onde falou que a empresa sinalizou a possibilidade de instaurar lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) por até quatro meses, ou de antecipar as férias coletivas. Na ocasião, a entidade afirmou que a GM alegava a existência de 300 a 350 funcionários do chão de fábrica – o que representa 12% dos 3.000 no total – excedentes para o volume de produção. O assunto é atualmente negociado com a montadora.

Na última semana, após o anúncio da produção do quinto veículo na unidade – o Joy Plus, nova versão do Prisma Joy, anteriormente feito em Gravataí, no Rio Grande do Sul –, a empresa admitiu que ia diminuir a jornada semanal dos trabalhadores. A partir de novembro, das 42 horas semanais, os colaboradores devem trabalhar por 40 horas.

Questionada sobre a antecipação do feriado, a GM confirmou que vai fazer isso para o dia 18 na fábrica de São Caetano. A montadora não respondeu aos questionamentos do Diário sobre as negociações com o sindicato para o lay-off ou férias coletivas.