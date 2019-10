Miriam Gimenes

Autor de letras musicais engraçadas e de atuação diferenciada, o cantor e humorista Falcão dará o ar de sua graça hoje, às 21h30, no palco do Hillarius Comedy Bar (Avenida Dom Pedro II, 1.051), em Santo André. Ele será o convidado de hoje também, às 16h, do Diálogo Diário, da DGABC TV, deste jornal.

Ele vai apresentar para o público da região o stand up Altamente Mais ou Menos, em que pretende difundir sua alegre cultura ‘fuleirística’. “Antes eu fazia mais show musical, cantava rap e outros tipos de música. Agora resolvi fazer um stand-up musical, em que canto, conto histórias engraçadas, piadas e faço ‘fuleiragem’”, adianta. Para tanto, acrescenta, conta com a participação do público. “Sou bem aberto aos pedidos da plateia, para que tudo corra por meio do improviso. Fica mais divertido e faço um show diferente em cada lugar”, analisa o humorista cearense, que diz ser habitué na região.

Entre as músicas que deverão compor o musical, adianta, estão os clássicos I''m not Dog No, Black People Car, Holiday Foi Muito e I Love You Tonight. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados no site www.hillarius.com.br. A casa vai abrir às 19h30.