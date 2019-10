O basquete campeão do Brasil em Santo André

Ademir Medici



23/10/2019 | 07:00



Com humildade, o vôlei masculino andreense conquistava vitórias nos Jogos Abertos de 1959,

antecedendo o que seria a modalidade alguns anos depois com o patrocínio Pirelli

“Foi coordenador daqueles Jogos o senhor Oscar Musa, primo-irmão de meu pai, Erik Musa. Assisti a vários jogos. Obrigado por me ativar a memória.”

João Fernando Flaquer Musa

Naquela sexta-feira, 23 de outubro de 1959, os Jogos Abertos do Interior disputados em Santo André viviam momentos primorosos, que o passar das décadas deixaria no anonimato.

O basquete, ou cestobol, ou bola-ao-cesto, trazia grandes campeões, reunidos em três cidades: Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba.

“Wlamir, campeão mundial, foi sempre uma figura impressionando na quadra, impondo sua classe e experiência”, escrevia O Estadão, comentando uma das partidas.

Do lado feminino, Heleninha liderava Piracicaba, sobrepujando até mesmo a irmã Maria Helena, que depois brilharia no basquete nacional.

O Ginásio Pedro Dell’Antonia vivia as primeiras grandes jornadas e reunia públicos imensos de uma Santo André operária e industrial.

Naquela mesma sexta-feira, Santos (no masculino) e Rio Claro (no feminino), depois de sete provas, ratificavam o favoritismo, tornando-se campeões em natação na piscina olímpica elogiada por todos.

Recordes batidos. Um deles, o de José Augustinho de Almeida. O representante da cidade de Santos assinalava o tempo de 2’, 32’’ e 5/10 , nos 200 metros nado de costas...

Na quadra do Pedro Dell’Antonia, na semifinal de basquete feminino, Sorocaba perdia no último instante o lance da cesta do empate: Piracicaba classificada para a final por 49 a 47.

No masculino, um passeio dos comandados de Wlamir Marques, o Diabo Loiro: Piracicaba 77, São José dos Campos 57.

E O GRANDE ABC?

Correndo por fora, o voleibol masculino de Santo André: 2 sets a 1 sobre Campinas. E uma convincente classificação. Na modalidade bochas, competição extraoficial, pela primeira vez realizada em Jogos Abertos, São Caetano brilhava, ao vencer Itu por 2 a 1

Diário há 30 anos

Domingo, 23 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7203

São Bernardo – Coleta seletiva revela até uma bandeja de prata.

Política – Primos Campanholo participam da política em polos opostos: Adelmo, 45 anos, PMDB, vereador em Santo André; Nelson, 49 anos, PT, vereador em São Bernardo.

Esportes – Zico lança em São Paulo uma escola nacional de futebol: Projeto 2000.

Reportagem: Divanei Guazzelli

Sebastião Lapola e Rivelino associam-se aos irmãos Demarchi e fundam escolinha em São Bernardo.

Reportagem: Wilson Moço

Em 23 de outubro de...

1909 – A lei número 43, do município de São Bernardo, aprova o primeiro Código de Posturas Municipais da região.

1914 – I guerra. Manchete do Estadão: os aliados melhoram diariamente a sua situação; a vitória russa na região de Varsóvia.

1919 – Aderem à greve dos trabalhadores da Light os operários canteiros, tecelões, metalúrgicos e da construção civil de Santo André, São Bernardo e São Caetano. A polícia fecha os sindicatos operários e impede toda reunião. Muitas prisões são registradas.

Armando Zoboli, cantor lírico, nasce em São Bernardo.

1940 – Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, nasce em Três Corações, Minas Gerais.

Hoje

Dia da Aviação Brasileira, do aviador e de Santos Dumont

Santos do Dia

Vero

João Bondoso

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 23 de outubro:

Em Goiás, Alvorada do Norte, Montes Claros de Goiás, Mozarlândia, Santa Bárbara de Goiás e Santa Terezinha de Goiás

Em Sergipe, Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e Tobias Barreto

No Rio Grande do Sul, Independência e Victor Graeff.

No Tocantins, Monte do Carmo, Paraíso do Tocantins, Paranã e Santa Fé do Araguaia

Na Bahia, Nova Viçosa

Fonte: IBGE