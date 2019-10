Mayra Cardi se pronuncia após ser criticada por cardápio fitness em festa da filha: Não vou deixar minha filha comer essas porcarias

21/10/2019 | 12:11



Mayra Cardi está dando o que falar na internet por causa de seu estilo de vida! No sábado, dia 20, a coach comemorou o aniversário de sua filha, Sophia, fruto da relação com Arthur Aguiar, e o cardápio da festa, claro, foi inteirinho feito com comidas saudáveis e fitness.

Antonia Fontenelle e Leo Dias, convidados da festa, ironizaram a escolha da amiga e comentaram nas redes sociais que não havia salgadinho frito, refrigerantes ou doces sendo servidos aos convidados. Diante da repercussão, Mayra fez uma transmissão ao vivo no Instagram explicando a decisão de manter o cardápio apenas com alimentos que ela comeria e daria à filha, afirmando ainda que tudo não passou de uma brincadeira de seus colegas.

- Teve tudo saudável, não é minha verdade. Eu não poderia servir para os meus convidados o que eu não acredito. Eu falo tanto para vocês que que industrializado faz mal, que açúcar faz mal, que a fritura faz mal. Eu incentivo as pessoas a comerem comida de verdade para que elas possam ter uma saúde melhor. Então imagina se na festa da minha filha eu servisse refrigerante e coisas fritas? Eu estaria indo contra os meus próprios princípios. Por que se eu acho que faz mal, por que eu faria mal às pessoas?, começou ela.

E continuou:

- Eu fiz tudo saudável, sucos, salgados, doces.. mas tinha! Eu tenho pena da minha filha caso ela tenha uma doença e eu não vou deixar ela comer besteirinhas até pelo menos os sete anos de idade que é o período em que eu estou dando educação para ela. Quando a gente tem um filho é de nossa responsabilidade estudar tudo sobre universo materno infantil para que a gente possa entregar o melhor para o nosso filho. Ainda sim não vai ser suficiente e a gente vai precisar de ajuda profissionais. Mas uma mãe tem obrigação de estudar tudo o que ela pode para entregar o melhor para seus filhos. Doenças imunológicas, o câncer, a diabete, a psoríase... tudo isso é pela má alimentação. Eu tenho dó, sim, das pessoas que tem essas doenças e exatamente por isso que não vou deixar minha filha comer essas porcarias.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a festa aconteceu em um sítio luxuoso no bairro de Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cardápio foi todo natural e vegano. Entre os pratos estavam coxinha de jaca, brigadeiro de batata doce, milk shake de chocolate sem lactose, guacamole, entre outras delícias naturais.

Ainda segundo a publicação, diante dos comentários feitos sobre a festa, no dia seguinte, quando realizou um evento para a imprensa, para lançar o projeto Crie Você, que é um sistema de reeducação alimentar para pais e filhos, Mayra mudou completamente a decisão de apenas ter cardápios saudáveis em seus eventos. A colunista revelou que o evento, que contou com Deborah Secco, teve torradinha de alho poró, bruschetta de tomate seco, antepasto italiano, quibe ao forno de carne assada e bolinho de siri frito. No bufê quente ainda tinha creme de baroa com alho poró e bacalhau com baroa e manjericão. Refrigerantes estavam de fora, mas os sucos tinham açúcar.

Em entrevista à Fábia Oliveira, Adilson Silva, chef do bufê do espaço, afirmou que as alterações foram feitas a pedido da dona do evento:

- Tivemos que fazer alterações atendendo ao pedido da dona da festa, explicou.