Chiquinho entre Atila e o petismo

Raphael Rocha



19/10/2019 | 07:00



Conhecido por sua habilidade nos bastidores políticos de Mauá, o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante) se reaproximou do prefeito Atila Jacomussi (PSB) em seu regresso ao Paço. Não à toa, indicou seu fiel escudeiro, José Francisco Jacinto, o Icão, para ser superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), além de ter sugerido diversos nomes para cargos de outros escalões no governo. Tudo isso depois de ter votado a favor do impeachment do socialista, em abril. Porém, no fim de semana, participou de atividades na cidade ao lado do vereador Marcelo Oliveira (PT), cotado para ser o candidato petista à Prefeitura no ano que vem. Fotos circularam nos celulares de diversos agentes políticos, intrigando quem acompanha de perto o dia a dia de Mauá.

BASTIDORES

Queda

Na segunda-feira, em reunião na Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), surgiu especulação sobre possível deposição do presidente da entidade, Moacir Passador Júnior. Indicado pelo ex-presidente da associação, o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), Passador tem atuação questionada por falta de transparência por parte de alguns conselheiros. A entidade é alvo de investigação da Câmara, por meio de CPI, sobre o convênio para realização do Natal Iluminado de 2016. O mesmo contrato está sob apuração do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Sessão solene

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) organiza na segunda-feira, a partir das 20h, na Assembleia Legislativa, sessão solene em homenagem ao ex-governador Franco Montoro (1916-1999). Montoro foi governador do Estado entre 1983 e 1987. Também foi deputado federal e estadual, além de ministro do Trabalho. O evento contará com as presenças do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

Nomeações

Depois da reaproximação entre o ex-vereador Admir Ferro (PSB) e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), a mulher de Ferro, Diomar Pontes Ruiz Ferro, foi contratada pela Prefeitura. Será assessora de gabinete do chefe do Executivo. Outra nomeação confirmada foi a de Júnior Moreira. Candidato a vereador nas últimas eleições, ele era do grupo de Morando, se desgarrou para apoiar o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e agora retorna, para ser assessor de região.

Conselho Tutelar

Nesta semana, esta coluna mostrou que a derrota de Neide Conrado, apoiada pelo vereador César Oliva (PL), na eleição ao Conselho Tutelar de São Caetano, gerou incômodo entre aliados do parlamentar. Mas outro revés também chamou atenção: Professor Theodoro teve o projeto apoiado pelos ex-vereadores Gilberto Costa (Patriota) e Edgar Nóbrega (PDT) e, assim como Neide, não alcançou êxito. Curiosamente, os três devem ser candidatos a vereador na eleição do ano que vem.

Romaria

Por falar no ex-vereador Edgar Nóbrega (PDT), de São Caetano, ele participou de sua quinta romaria para a cidade de Aparecida, no Interior, para visita à basílica em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Foi um grupo de cerca de 400 pessoas. “Cada romaria é uma história diferente. É experiência pessoal e espiritual absolutamente singular.”