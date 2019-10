Ribeirão Pires selecionará grupo para gravar ‘single’

Vinícius Castelli



21/10/2019 | 07:27



Artistas que têm vontade de registrar música de forma profissional ganham esta chance na região. A Prefeitura de Ribeirão Pires, em conjunto com o Estúdio Versax, por meio do projeto Conexão Trilhar, irão gravar um single do artista selecionado.

Quem quiser participar do processo seletivo precisa se inscrever a partir de hoje até 1º de novembro, na sede da Escola Municipal de Música Maestro Alfredo Della Ricca (Praça Ramos de Azevedo, 12), de segunda a sexta, das 9h às 21h; e aos sábados, das 9h às 12h, ou no Centro Cultural da cidade (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220), de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Produção, gravação e edição serão realizadas pelos alunos da oficina gratuita de produção musical do município. Mais informações podem ser vistas no site www.ribeiraopires.sp.gov.br.