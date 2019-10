PM prende ladrão em São Caetano após furto em farmácia

Do Dgabc.com.br



17/10/2019 | 12:23



PM''s (Policiais Militares) da 3ª companhia do 6º Batalhão prenderam um ladrão -- cujo nome não foi divulgado --, na noite desta quarta-feira (16), em São Caetano. Com ele foram apreendidos um simulacro de pistola modelo 9 milímetros, da marca Taurus, cinco celulares – quatro furtados na drogaria – e um de uso pessoal, além do valor de R$ 1.962,88 em espécie, um cheque no valor de R$ 389,51, alianças e correntes de ouro.

De acordo com os policiais, a equipe recebeu a informação de que uma farmácia tinha sido roubada, na Avenida Goiás, na região Central o município. A denunciante disse que um rapaz de mochila preta entrou em ônibus sentido Santo André. A polícia foi em busca quando, na altura do número 2.000, avistaram o ônibus parando e um homem com as mesmas características desceu, demonstrando nervosismo. Quando solicitada a revista o homem reagiu com violência. Sendo controlado, encontraram em sua mochila os objetos furtados.

Ele foi encaminhado para a delegacia sede de São Caetano e os pertences entregues aos donos, que reconheceram o criminoso.