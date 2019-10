Estudantes defendem ações em prol do meio ambiente

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:00



Na reta final da 13ª edição do Desafio de Redação, alunos do Colégio El Shadai, no Parque Novo Oratório, em Santo André, escreveram sobre atitudes que contribuem na preservação do meio ambiente. A iniciativa, cujo tema é A Região Que Eu Quero Em 2030, é realizada pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Estudante do 8° ano do ensino fundamental, Marcelle dos Santos Rezende, 13 anos, dissertou sobre ideias para transformar o Grande ABC em um lugar melhor. “Precisamos criar leis rígidas para punir pessoas que picham e jogam lixo na rua, além de transformar a região em espécie de condomínio, onde cada grupo de moradores tem uma função, como lazer e limpeza, para melhorar a manutenção dos bairros.”

O colega de sala João Victor Alves Ferreira, 13, acrescentou que é necessário não apenas punir quem não realiza o descarte correto de resíduos, mas também fiscalizar parques e espaços públicos para garantir a preservação de áreas verdes.

Em sinergia, o aluno da mesma turma Luan Henri Trevizan, 14, sugeriu que os órgãos públicos transformem espaços ociosos, a exemplo de terrenos abandonados, em parques. “É uma contribuição para o meio ambiente e opção de lazer para a população”, explicou.

