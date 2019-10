Kourtney Kardashian surpreende e se veste como Ariana Grande na era de no tears left to cry

16/10/2019 | 17:11



Já é Halloween? Kourtney Kardashian mostrou que está ansiosa para a data, comemorada no dia 31 de outubro, e publicou uma de suas fantasias para este ano no Instagram. Surpreendendo a todos, a empresária se vestiu como Ariana Grande na era de no tears left to cry, lá em abril de 2018. Foi esse single, inclusive, que marcou a volta de Ariana para o mundo da música após uma pequena pausa. E aí, achou boa a escolha de Kourt?

O visual de Kourtney foi muito bem pensado e montado por profissionais. O vestido rosinha, que é bem parecido com o de Ariana, foi feito pela stylist Dani Michelle. Já a maquiagem ficou por conta de Wendi Miyake, e o cabelão preso em um rabo de cavalo foi feito pelo hairstylist Andrew Fitzsimons, que já é queridinho da família Kardashian-Jenner.

Como está em turnê pela Europa, Ariana não viu o post de Kourt até o momento desta publicação. Qual você acha que será a reação da cantora?