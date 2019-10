Após se separar de Jayme Monjardim, Tânia Mara manda recado: Deixe pra trás o que não te leva pra frente

16/10/2019 | 10:11



Recentemente, o casamento de Tânia Mara e Jayme Monjardim chegou ao fim. A informação foi dada pelo jornal Extra, que declarou que o casal enfrentava uma crise nos últimos dois meses. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, tiveram uma filha, Maysa, de nove anos de idade e mantiveram o término em segredo por conta da pequena.

Agora, parece que toda a discrição caiu por terra e Tânia está fazendo questão de mostrar como está bem. Isso porque, na última terça-feira, dia 15, a cantora postou uma foto em seu Instagram em que aparece pleníssima, com look all black e óculos escuros, com uma legenda para lá de sugestiva. Confira:

Deixe pra trás o que não te leva pra frente!!! #leveza #gratidao #positividade.