Sabrina Sato e Duda Nagle vão se casar em 2020, logo após o Carnaval

15/10/2019 | 17:10



Vem festa aí! Sabrina Sato e Duda Nagle finalmente irão oficializar a união. Segundo informações do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, a apresentadora do Domingo Show, da TV Record, subirá ao altar com Duda Nagle em 2020, logo após o Carnaval.

Ambos estão em um relacionamento desde 2016 e, fruto dessa relação, nasceu Zoe, que irá completar um aninho de idade com uma festa e tanto em novembro!

Os fãs de Sabrina vão entender bem a escolha do período do casamento: o Carnaval é um dos momentos mais importantes para ela, que é Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, de São Paulo. Lembrando que a beldade já foi também, por alguns anos, a Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro.