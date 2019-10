Anitta pode ter um irmão mais velho por parte de pai

15/10/2019 | 13:10



Eita! Mais uma polêmica e tanto cerca a vida de Anitta. Dessa vez, a história envolveu o pai da cantora, Mauro Machado, mais conhecido nas redes sociais como Painitto. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, uma mulher, que estava assistindo ao Altas Horas do dia 7 de outubro, que contava com a presença de Mauro, disse para a família:

- Aquele ali é o pai do meu filho.

Pois é! De acordo com a colunista, que entrou em contato com a família, Painitto realmente se envolveu com a mulher, que ainda definiu o término do relacionamento como algo que até hoje não foi muito bem esclarecido. Os dois perderam contato e ela acabou se casando com outro homem.

A família de Anitta tem dúvidas em relação à paternidade, mas parece que o rapaz, hoje com 31 anos de idade, é fisicamente parecido com a cantora - antes de ela começar a realizar os procedimentos estéticos que fez no rosto. Além disso, diferente da funkeira, e do irmão dela, Renan Machado, o suposto terceiro filho é moreno, do mesmo tom de pele de Painitto.

A assessoria de Anitta disse à colunista que Anitta optou por não comentar o assunto, mas deixou claro que, caso seja comprovado que o rapaz é de fato seu irmão, ela e toda família estão dispostos a acolhê-lo. Já a família do rapaz não quis dar uma resposta oficial para falar sobre o caso.

O ESTRELANDO entrou em contato com a representante de Anitta, que se limitou a responder que eles não iriam comentar sobre o assunto.