Governo inaugura MIS Experience em novembro

Miriam Gimenes



15/10/2019 | 07:44



O MIS Experience, novo espaço expositivo do Museu da Imagem e do Som, será aberto ao público a partir do dia 2 de novembro, com a exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio. O anúncio foi feito ontem pelo governador do Estado, João Doria (PSDB).

“Essa iniciativa estabelece um novo MIS. O MIS Experience é um novo espaço, numa nova área, junto da TV Cultura, fruto de uma ação cooperada com a Rádio e TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta”, disse o governador. Para tanto, foram investidos R$ 8,5 milhões, 100% do setor privado.

Considerada a investigação mais completa sobre o trabalho de Leonardo da Vinci já feita, a mostra apresentará 18 áreas temáticas que contam a trajetória do renascentista e que contarão com réplicas de máquinas desenhadas por ele.<TL>MG



Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio – Exposição. No MIS Experience – Rua Vladmir Herzog, 75. De 2 de novembro a 1º de março. De terça-feira a domingo, das 10h às 20h. Ingressos: R$ 40 (sábados, domingos e feriados) e R$ 30 (de quarta-feira a sexta-feira).