Após ser traído, ex-namorado de Hariany Almeida se pronuncia e compartilha carta romântica da peoa

13/10/2019 | 15:11



Hariany Almeida que está atualmente em A Fazenda 11, havia comentado com os participantes do reality que mantinha um relacionamento sério do lado de fora da sede do confinamento, e por esse motivo, não iria se relacionar com ninguém. Mas o jogo virou e a ex-BBB acabou caindo na tentação após Lucas Viana insistir, e os dois acabaram trocando alguns beijinhos e carinhos.

Só que do lado de fora da casa o circo foi armado e o médico, Paulo Henrique Pereira, o então ex-namorado de Hari, decidiu rebater as críticas que estava recebendo dos fãs da peoa que defenderam o romance dela dentro da casa de A Fazenda 11, falando que o relacionamento que ela mantinha com o médico era abusivo e que ele também já a havia traído.

O médico decidiu compartilhar em suas redes sociais no último sábado, dia 12, uma carta que Hariany Almeida fez antes mesmo de entrar para o confinamento e nela a peoa super se declarou para o até então namorado e pediu para que ele a esperasse fora da casa e deu ênfase ao fato de ser chamado de abusivo no começo de um dos Stories que compartilhou.

Diante o grande número de atraques que ano recebendo, decidi compartilhar com vocês uma carta que a @ fez. Seria esse o relacionamento abusivo que vocês tanto falam?, escreveu o médico que em seguida publicou a carta na íntegra:

Oi nego! Se você estiver lendo essa carta, é porque já estou longe, né? Você não faz ideia do quanto irei sentir falta de você nesse tempo, amor... dos seus beijinhos, das suas apertadas me chamando de neném. Quero pedir para que você seja forte e acredite no nosso amor, quando alguém fizer alguma crítica, que você possa confiar em mim em primeiro lugar. Estou indo em busca de um sonho, e vamos viver este sonho juntos. Ainda vamos ter uma linda história para contar para todos, você é a pessoinha que eu mais amo nesse mundo, meu nenenzinho! Essa nega aqui te ama demais! E daqui uns dias, a nega, e mais uns barrigudinhos. Me espera... Sentirei muito a sua falta, mas sempre estarei lembrando de você! Te amo, minha vida, meu neném! Papai do céu fez nós dois um para o outro, e você sabe!

Outra pessoa muito conhecida no círculo de amizades de Hariany que decidiu se pronunciar sobre o assunto foi a grande vencedora do Big Brother Brasil 19, Paula Sperling. A loira, diferentemente do ex de Hari, decidiu usar o Twitter e em um longo texto, acabou dando alguns detalhes do relacionamento dos dois.

Gente, foi eu mesma que curti as coisas. Vou continuar torcendo pra ela até o fim, mas o @ [Paulo] merece respeito e muito! Quatro anos cuidando da menina, fazendo ela evoluir como ser humano e mulher, levando ela pra conhecer lugares, dividindo a vida com as qualidades e defeitos. Se vocês não sabem, ele a incentivou e ajudou muito nos estudos e até mesmo a conquistar seu primeiro carro... se ele errou, se teve algum deslize, jogue a primeira pedra o casal que nunca passou por alguma dificuldade!?

Mas Paula acaba entregando na continuação do texto que apoia mesmo assim as decisões tomadas pela amiga e que apenas quer que ela seja feliz, com quem for que seja nessa história toda.

Se ela se envolveu com alguém, a gente vai apoiar porque queremos ver a felicidades dela com quem quer ela esteja, mas daí vendo um bando de gente metendo o pau no @ [Paulo] pelas coisas negativas que ouviram? Gostaria que vocês perguntassem a ela se as coisas positivas foram muito maiores! RESPEITEM QUEM NÃO ESCOLHEU ESTAR NA MÍDIA!

E para finalizar, a grande vencedora do BBB 19 ainda deixou bem claro que apesar de muitas pessoas acharem que ela está defendendo o médico, ela não está, mas apenas querem que as pessoas se coloquem no lugar do próximo.

Não estou defendendo ele, mas estou pedindo para vocês se colocarem no lugar do outro, que está aqui fora com uma vida e a carreira a zelar, e vocês não param, não param de difamar o menino. Tá feio! Apoiem o casal, apoiem a Hari, mas acredito que ela não vai sair de lá mal só pela situação que causou, mas também por ver o que vocês estão fazendo com ele.

Que confusão, hein!?