Festival Culturas e Sabores é opção em São Bernardo

Vinícius Castelli



12/10/2019 | 07:44



<EM>Comida, teatro de bonecos, música. Pluralidade artística é o cardápio do Festival Culturas e Sabores, opção da agenda de São Bernardo. O evento chega à segunda edição e toma conta do Parque Salvador Arena (Av. Caminho do Mar, 2.980. Tel.: 4368-3483) hoje e amanhã, das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

<EM>Promovido pela Secretaria de Cultura e Juventude, o evento oferece farta opção artística. Terá banda da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, e shows de MPB, folk e rock. Marcelo Balvian, Don Ernesto, Myriam Lopez e Zampo estão confirmados hoje.

<EM>Amanhã se apresentam alunos do Centro Livre de Música e das oficinas de tarantela e de dança de salão. Leo Oliveira mostra repertório roqueiro. Já Douglas da Kombi vai de blues e folk.

<EM>Um dos destaques da programação musical é o cantor e compositor Marcelo Jeneci, grande nome da chamada nova MPB. Ele é atração amanhã, a partir das 18h. O artista aproveita a oportunidade para mostrar o resultado de seu novo álbum, Guaia.

<EM>A festa conta com 40 empreendedores de diversos segmentos da região. Para quem quiser comer, massas, comidas nordestinas a veganas são opções. Terá, também, tendas de produção artesanal de roupas, turbantes, velas aromatizadas e artesanato em crochê, por exemplo.

<EM>Para a criançada também há agenda. Teatro de bonecos, oficina de brinquedo, flash mob com coral infantil e a presença do youtuber Antoni Caldas são algumas das opções. Ilustra ainda o evento o projeto Espalhando a Leitura, que disponibiliza gratuitamente livros de diversos gêneros.

<EM>Adalberto Guazzelli, secretário de Cultura e Juventude, explica que este evento forma e fomenta ações que auxiliam no crescimento profissional dos empreendedores.

<EM>“Realizamos encontros com os empreendedores indicando necessidades para o aprimoramento de suas atividades e possibilitando troca de experiências entre eles. Abrimos espaços para que atuem em suas atividades. Além disso, fazemos girar a economia, possibilitando uma nova forma de gerar renda numa época de crise”, afirma.

<EM>A agenda completa do evento pode ser conferida no site www.saobernardo.sp.gov.br.