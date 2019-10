Em conversa com Thais Fersoza, Kelly Key revela que se irrita sobre comentários envolvendo relação de sua filha com seu marido

10/10/2019 | 16:10



Kelly Key abriu o coração sobre sua vida de mãe em conversa com Thais Fersoza, que foi ao ar no canal da esposa de Michel Teló. Ela comentou como foi engravidar de Suzanna aos 17 anos de idade, e contou que logo se separou de Latino:

- Eu tinha que morar com a minha mãe, a gestação é sempre inseguro para um relacionamento instável. Foi aí que comecei a perceber um monte de coisa, do outro lado também, percebi minhas reais prioridades.

Ela também contou quando se irrita quando comentam de maneira maldosa a relação entre sua filha mais velha e seu marido, com quem tem mais dois filhos:

- Questionar a relação da minha filha com o meu marido, é extremamente irritante. Isso me deixa muito do sério, não tem como não citar. Já ouvi comentários extremamente maldosos, desagradáveis e nojentos, de pessoas irem nas redes sociais, da minha filha, do meu marido, falarem da relação deles. Principalmente na época daquele seriado da Angel [Verdades Secretas]. Nojentos a esse nível. E não é um, nem dois...

Para quem não se lembra, na trama de Verdades Secretas, Angel, vivida por Camila Queiroz, tem um caso com Ticiano, papel de Rodrigo Lombardi, que se casa com sua mãe, Carolina, vivida por Drica Moraes.

Isso é muito desagradável, eu diria.

E põe desagradável nisso!