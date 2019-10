Obituário - 08 de outubro de 2019

Ademir Medici



Eduardo Kacinskis

(Santo André, 3-12-1972 – 4-10-2019)

Com o radar ampliado para inúmeros interesses ligados à estética da imagem, Eduardo Kacinskis, andreense com ascendência lituana e polonesa, tornou-se um expoente em design de interiores. Do escritório da Vila Bastos saíram projetos com destino a residências de tradicionais sobrenomes do Grande ABC. Alcançou fama internacional.

Colecionador de móveis antigos, designer de mobílias, cenógrafo de festas – sempre talentoso. Paisagista formado a partir do trabalho na floricultura que ganhou dos pais.

Atuou diretamente com Clodovil e RAMarques, artista plástico e gráfico de São Bernardo. Dizia: “O quadro não tem que combinar, tem que emocionar.”

Há 26 anos optou por investir na formação acadêmica como designer. Deixou a pintura e há anos vinha se dedicando ao canto lírico. No auge da vida pessoal e profissional, a partida.

Eduardo Kacinskis, filho de Eduardo e Maria Aparecida Kacinskis, irmão de Cleber e Cleiton, parte aos 46 anos. A missa de sétimo dia será realizada nesta quinta-feira, dia 10, às 19h, na Igreja Matriz de Santo André (Praça Presidente Vargas, 1, Vila Assunção).

(*) Dados extraídos de uma entrevista concedida recentemente por Eduardo Kacinskis à jornalista Angélica Kenes Nicoletti, ex-Diário.

Crédito das fotos do rodapé - Fotos: Angélica Kenes Nicoletti

EDUARDO. “Uma das grandes deficiências do futuro será a falta do contato humano”



SANTO ANDRÉ

Elza Rodrigues Porto, 76. Natural de Solanea (PB). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

FABIO JOSÉ TRINDADE MARTINS RUA MATO GROSSO ,216.-SANTA TERESINHA -SANTO ANDRÉ -SP.09210100 1 UPA BANGU ENGENHEIRO 05172482806 12643444 07/10/2019 58 CEMITÉRIO E CREMATÓRIO JD DA COLINA SBC - SP SP/SANTO ANDRÉ

FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO RUA JUSTINO PAIXÃO,317.APTO 144A- JARDIM SÃO CAETANO -SÃO CAETANO DO SUL-SP.09580780 HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS - SANTO ANDRÉ 2 DO LAR NÃO APRESEN 7.936.863 07/10/2019 79 SAUDADE - CERAMICA - SCS/SP RN/BARCELONA

LIDIA MONTEIRO FERNANDES RUA BIGUÁ ,96.-VILA PROGRESSO -SANTO ANDRÉ -SP.09120560 3 UPA CENTRAL PENSIONISTA 15610169852 20.620.070-5 08/10/2019 84 NOSSA SRA. DO CARMO - CURUÇÁ SP/PARAIBUNA

LIONARDA DA LUZ SILVA BATISTA TOMÉ RUA ARAPONGAS,116.-JARDIM DO ESTÁDIO -SANTO ANDRÉ-SP.09172090 CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 4 DO LAR 58216634587 15.437.498-2 07/10/2019 57 NOSSA SRA. DO CARMO - CURUÇÁ BA/MONTE SANTO

LÚCIA ALVES DOS SANTOS RUA LUIZ BETTEGA,282.-SANTANA - RIBEIRÃO PIRES-SP.09406110 HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS 5 APOSENTADA 10780252829 12.914.254-2 07/10/2019 75 SÃO JOSÉ-RIB. PIRES/SP BA/SANTA LUZ

MARIA DE LOURDES ANDRADE RUA JARACATIA,785.-COOPERATIVA -SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP.09855610 CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 6 APOSENTADA 85982628549 58.670.090-0 07/10/2019 77 MEMORIAL JARDIM SANTO ANDRÉ BA/RIBEIRA DO AMPARO

PAULO ALVES DA ROCHA RUA VITORIANO PEREIRA,108.-PARQUE SÃO RAFAEL -SÃO PAULO -SP.08320010 7 HOSPITAL SANTA HELENA APOSENTADO 11760636851 18.304.576-2 07/10/2019 49 NOSSA SRA. DO CARMO - CURUÇÁ SP/SANTO ANDRÉ



DIADEMA

6 - JOSÉ TOMÉ DE OLIVEIRA PONTE NOVA / MG 21/12/1954 64 CENTRO MUNICIPAL DE DIADEMA

6 - JOSEFA ODETE MATIAS AURORA / CE 19/07/1947 72 ELDORADO MUNICIPAL DE DIADEMA

7 - AYSHILA SOPHIA FERREIRA DOS SANTOS DIADEMA / SP 11/02/2018 1 SITIO JOANINHA MUNICIPAL DE DIADEMA