Cleo fala de compulsão alimentar e diz que não está satisfeita com o corpo

07/10/2019 | 11:10



Cleo tem sido vítima de ataques nas redes sociais por conta de seu corpo. A atriz, de 37 anos de idade, já havia comentando sobre o assunto abertamente, mas na noite do último domingo, dia 6, ela concedeu uma entrevista ao Fantástico para dar mais detalhes sobre como tem sido encarar a onda de críticas depois de engordar 20 quilos.

- Para mim, é pressão estética. Quando você é julgada de forma agressiva, profunda e que machuca por causa de sua aparência. Comecei a ver algumas coisas muito sacanas, que eu tinha feito tanta plástica que eu estava deformada. A única coisa que eu fiz foi o nariz e falei abertamente. O preenchimento eu fiz na olheira há anos atrás e é isso, não tem porque eu mentir.

Vítima de body shaming, expressão que representa a prática de atacar alguém verbalmente por conta da forma físcia geralmente pelas redes sociais, a atriz conta que percebeu as mudanças no físico.

- É óbvio, minha cara está muito mais inchada, eu estou diferente de fato. Eu achava que eram 10 quilos, mas eram 20 quilos a mais. É óbvio que vai mudar. E o qual o problema? Não é normal você ser pressionada e julgada dessa forma.

Questionada se chegou a se incomodar com os comentários, ela confirmou:

- Dói, né? Dói. Não fico imune a esse tipo de coisa. Não conheço alguém que não se importa quando tem uma enxurrada de gente falando, dando opinião sobre sua vida sem nem saber quem você é de verdade e tudo bem você ficar mal, faz parte do processo, da vida.

Cleo conta que começou a mudar sua vida social para não receber comentários sobre sua aparência.

- Eu morria de vergonha, tinha medo de sair, vergonha de aparecer nos lugares. Porque parecia que eu estava fazendo algum mal. Aí, você fica mais compulsiva ainda, aí você come mais ainda, você perde o controle mínimo das suas emoções, das suas atitudes... Parece um pesadelo. Não é justo você. Compulsão não tem a ver com engordar ou emagrecer. É quando você não está comendo de uma forma saudável para o seu corpo, você está se machucando... É uma questão, mas estou tratando.

A atriz também avaliou o comportamento dos haters na web:

- A internet potencializa uma coisa que é muito humano, que é você não lidar com seus problemas e jogar em cima dos outros. Se você não tem o mínimo de autoconhecimento e empatia, você vai e faz isso mesmo. Eu ainda estou em um lugar muito privilegiado, consigo pagar um terapeuta, tenho família, tenho uma rede de apoio. E as pessoas que não tem?

Cleo também contou que já fez uso de inibidores de apetite e que, quando mais nova, enfrentou outro distúrbio alimentar.

- Já tomei alguns tipos de remédios que não me fizeram bem. Desencadearam depressão, desencadearam paranoia...Tive bulimia uma época em que morava fora, mas passou.

Ao ser perguntada se está satisfeita com o físico atual, ela declarou:

- Não, mas eu nunca estou. Você tem estar satisfeita o tempo inteiro com tudo? Que loucura. A vida é imperfeita e está tudo bem.

Por fim, Cleo mandou um recado aos críticos de plantão:

- Eu acho que se você está perdendo o seu tempo ao invés de se aprimorar, de se relacionar melhor com as pessoas para usar a defesa da mídia social para falar mal de alguém porque você acha que tem direito a essa opinião: Um, isso não é opinião, é discurso de ódio. Dois, tem algo muito errado com você e você precisa se tratar, isso não é normal.