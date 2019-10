Festa do Dia das Crianças reúne e anima comunidade

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/10/2019 | 07:00



O Dia das Crianças chegou mais cedo para os pequenos moradores do Jardim Guarará, em Santo André. Preparada pela própria comunidade, a tradicional festa trouxe atividades e brincadeiras para toda a família e reuniu, aproximadamente, 300 pessoas na área verde localizada na Rua Guaíra.

As crianças puderam aproveitar atividades como pinturas de cabelo e facial, atrações musicais, além de brinquedos infláveis com destaque para o futebol de sabão. Lanches e refrigerantes foram distribuídos. Já os adultos participaram de aulas de forró e palestras.

De acordo com o presidente da Associação Parceiros do Esporte Guarará City, José Carlos Lúcio, a realização do evento é feita por toda a vizinhança, sem nenhuma ajuda política. “Há 10 anos a própria comunidade toma conta dessa praça, que antes estava abandonada e com acúmulo de lixo. Desde então, nasceram várias árvores aqui e realizamos três festas ao ano, sempre em prol de todos daqui”, disse.

Segundo ele, faltam opções de lazer para as crianças do bairro. “A festa é forma de oferecer diversão para elas, mas também de ensiná-las a cuidar da praça, que é o espaço de todos os moradores”, afirmou.

A professora aposentada Simone Leonel Batista, 52 anos, que mora há 30 anos no bairro, afirmou que a comunidade é muito unida. “Aqui nós realmente utilizamos a palavra vizinho, que significa cooperação e participação. Fazemos de tudo para ajudar um ao outro, mesmo em situação precária. Exemplo é uma festa linda como essa.”