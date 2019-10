Manchester United perde do Newcastle por 1 a 0 e fica perto da degola no Inglês

06/10/2019 | 14:55



Maior vencedor da história do Campeonato Inglês, o Manchester United segue em má fase no torneio nacional. Em jogo válido pela oitava rodada da competição, a equipe vermelha visitou o Newcastle e perdeu por 1 a 0 neste domingo.

O autor do gol da vitória dos donos da casa foi o volante inglês Matthew Longstaff, em seu primeiro jogo no campeonato. O jovem de 19 anos bateu certeiro após boa trama ofensiva pelo lado esquerdo no segundo tempo e sacramentou o triunfo.

Com o resultado, o Manchester United ocupa a 12.ª posição e estaciona nos nove pontos, ameaçado pelo rebaixamento. O time que abre a zona da degola é o Everton, com sete.

Já o Newcastle respira na luta para permanecer na primeira divisão e chega aos oito pontos, aproveitando o confronto direto com o time vermelho de Manchester. Com o triunfo, a equipe do Saint James Park ocupa o 16.º posto.

Além do fôlego na briga para ficar na elite do futebol inglês, a glória deste domingo tem significado especial para o técnico Steve Bruce, que já comandou vários clubes na Inglaterra.

O britânico completou 400 jogos como treinador na primeira divisão e acaba de conseguir sua primeira vitória contra o Manchester United em 22 duelos com o gigante vermelho.

A partida deste domingo foi disputada e marcada pelo equilíbrio. No primeiro tempo, o confronto foi mais truncado e houve menos chances de gol, com leve superioridade para os visitantes.

Na etapa complementar, os mandantes voltaram com mais eficiência no contra-ataque, mas tiveram que suportar jogadas mais agudas do United. Entretanto, a proposta do Newcastle foi premiada aos 27 minutos.

Foi quando o meia-atacante Allan Saint-Maximin puxou rápido contra-ataque pelo meio e pegou a defesa vermelha desarticulada. O francês abriu na esquerda para o ala holandês Jetro Willems, que rolou para Longstaff fazer a alegria da torcida. Nos minutos finais, o United ensaiou uma pressão na base do ''abafa'', mas não foi organizado o suficiente e pouco criou, confirmando o triunfo do Newcastle.