Suzantur mente ao MP de Mauá sobre firma de bilhetagem

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/10/2019 | 07:00



Detentora do monopólio do transporte público em Mauá, a Suzantur mentiu ao Ministério Público ao afirmar, nos autos de inquérito civil na qual é alvo, que a firma que opera o sistema de bilhetagem eletrônica na cidade, a Bus Fácil Tecnologia e Serviços, não faz parte do Grupo Suzantur. A informação, porém, é desmentida pelas próprias companhias nos sites das duas empresas.

O Diário teve acesso à defesa da Suzantur, protocolada no MP de Mauá em maio do ano passado, meses depois de o vereador Manoel Lopes (DEM) formalizar representação contra a concessionária apontando série de irregularidades no setor. No documento, os advogados da empresa contestam a informação de que a Bus Fácil faz parte do Grupo Suzantur. As alegações da Suzantur, inclusive, sugerem que as duas firmas não são controladas por um mesmo empresário, enquanto que dados das duas empresas na Junta Comercial paulista revelam que tanto uma quanto outra possuem um mesmo dono: Claudinei Brogliato.

Os argumentos da concessionária do transporte público de Mauá induzem o MP a constatar erroneamente que a Suzantur subcontratou empresa alheia ao grupo de Brogliato para gerenciar o sistema de bilhetagem eletrônica, omitindo o monopólio. “A Bus Fácil não pertence ao Grupo Suzantur, até porque não há nenhum ‘Grupo Suzantur’, mas uma única empresa que presta serviços de transporte político urbano”, diz trecho da defesa da Suzantur, assinada pelos advogados Daniel Brajal Veiga e Mariana Melo de Pavoni, do escritório Amaral Veiga Advogados.

Três sites ligados às empresas informam justamente o contrário do que foi dito ao MP, todos eles com o mesmo texto: no portal do cartão SIM (Sistema Integrado Mauá), vale-transporte eletrônico (www.cartaosimmaua.com.br); no site da Bus Fácil (busfacil.net.br) e no site da Suzantur de São Carlos, cidade do Interior em que a empresa também opera (www.suzantursc.com.br) – veja fac-símiles ao lado.

HISTÓRICO

A Bus Fácil foi instituída em outubro de 2014, dois meses depois de a Suzantur vencer a licitação de lote único, promovida na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje Pros), para a gestão dos coletivos de Mauá. A firma que administra os cartões tem Brogliato como sócio majoritário, junto com a empresária Mirtes Donizeti Campos.

A dupla, inclusive, divide o comando da própria Suzantur. Em setembro de 2016, a Bus Fácil abriu filial da firma em São Carlos, onde a Suzantur foi contratada, de forma precária, para operar os ônibus do município. A abertura de escritórios em São Carlos das duas empresas foi praticamente concomitante. A Suzantur formalizou a expansão em 6 de setembro de 2016, e a Bus Fácil, dois dias depois.

Ainda não há conclusão do inquérito aberto no MP de Mauá. A Promotoria aguarda desfecho do exame do edital da licitação do transporte, no TCE (Tribunal de Contas do Estado), em que a Suzantur se sagrou vencedora. Em julho, o promotor José Luiz Saikali prorrogou o processo até janeiro.

Nem Suzantur nem o escritório que defende a concessionária no MP se manifestaram sobre o caso.