Cantora Billie Eilish anuncia shows no Brasil em 2020

06/10/2019 | 07:00



Uma das sensações atuais da música pop mundial irá se apresentar no Brasil. A cantora Billie Eilish encerrou o mês de setembro anunciando sua primeira passagem pelo País no ano que vem. Ela abre espaço em sua agenda para encontrar os fãs nacionais em maio em duas ocasiões: dia 30, no Allianz Parque (São Paulo), e no dia 31, na Jeunesse Arena (Rio de Janeiro). Depois, parte para shows a serem realizados em outros pontos da América do Sul, casos de Argentina, Chile e Colômbia.

Aos 17 anos, a norte-americana despontou para o estrelato com os singles Ocean Eyes e Lovely, além de aproveitar o sucesso do disco de estreia When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lançado em março. Entre as faixas do álbum estão When The Party’s Over, All the Good Girls Go to Hell, Bury a Friend e Bad Guy. Foi com essa última canção que movimentou a internet na semana passada após realizar chamativa performance ao vivo no programa Saturday Night Live, dos Estados Unidos, ocorrida no dia 28, onde parece andar pelas paredes e pelo teto com a ajuda de jogo de câmeras e cenário especial.

Os ingressos para os dois compromissos de Billie já estão à vendidos. Com valores entre R$ 190 e R$ 680, as entradas podem ser aquiridas pela internet (www.eventim.com.br) e em pontos de venda autorizados.