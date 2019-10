Amigos em busca de paz

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



06/10/2019 | 07:00



Steven Universo acredita que os tempos de conflitos cósmicos e lutas contra forças do mal ficaram para trás. O garoto quer celebrar a calmaria para dar fim às viagens e aproveitar o momento de paz junto de Perola, Ametista e Garnet. Mas como a vida de um herói não é nada fácil, novos desafios estão prontos para agitar o caminho do personagem que dá nome ao desenho animado desenvolvido pelo Cartoon Network internacional.

A história inédita surge especial o bastante para ganhar um longa-metragem. Trata-se de Steven Universo – O Filme, com exibição pela primeira vez para o público brasileiro agendada para amanhã (7), a partir das 20h, no braço local do canal pago infantil. O projeto foi apresentado originalmente, nos Estados Unidos, no começo de setembro e chega agora aos fãs nacionais com versão dublada.

Sessões com alguns episódios da quinta e mais recente temporada do seriado têm agitado a programação do Cartoon Network e funcionado como espécie de aquecimento para a chegada do aguardado filme, com cerca de uma hora e 20 minutos de duração. Antes da exibição da produção, na noite de segunda-feira, o canal irá reprisar o capítulo Batalha Entre Coração e Mente.

É justamente tempos depois dos acontecimentos deste episódio que encerrou o quinto ano do programa que o filme ganha forma. Se passaram três anos desde que o conflito aconteceu e Steven, agora com 16 anos, está feliz por achar que a missão como defensor da Terra acabou e que o mundo das Crystal Gems está em paz. Na medida em que a guerra teve fim, o adolescente volta para sua casa perto do mar em Beach City pronto para descansar.

O protagonista não espera que ameaça vinda dos céus mude as coisas como ele conhece e faça com que parte dos personagens ao seu redor esqueça tudo o que já realizou, inclusive terem conhecido o menino. Essa gem de coração partido – ou melhor, de cabeça para baixo –, que gera os problemas revelados na história, ficou esquecida por 6.000 anos e está disposta a usar seus poderes para dar fim a toda a vida orgânica da Terra, o que inclui animais, plantas e os seres humanos.

Muitas canções complementam os acontecimentos de Steven Universo – O Filme, com lutas e momentos de ação quase não existindo. Acaba ficando a ideia de que é preciso ouvir os outros para realmente compreender suas dores e alegrias. Os poderes das pedras ajudam a revelar a importância da felicidade e do amor ao próximo.

Os três álbuns com trilhas sonoras do desenho estão disponíveis nas plataformas de streaming e downloads digitais;

Apesar da criadora ter comentado que tem várias ideias para a série, a sexta temporada do programa ainda não foi confirmada.

Norte-americana criou história, personagens e letras das canções

O mundo de Steven Universo foi desenvolvido por Rebecca Sugar, 32 anos. A norte-americana escrevia episódios do desenho Hora de Aventura, também do Cartoon Network, e decidiu criar seu próprio seriado, tendo apresentado o programa para o público a partir de 2013.

É dela as ideias da história, personagens e das canções. Até o momento, cinco temporadas foram produzidas, com total de 160 capítulos.

Rebecca se inspirou no irmão mais novo, Steven Sugar, para desenvolver o personagem principal, incluindo a aparência do menino e seu talento para videogames.