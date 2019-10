Ministério da Agricultura cria Câmara Setorial para cadeia produtiva da cerveja

04/10/2019 | 13:37



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, instituiu a Câmara Setorial da Cerveja, que reúne todas as entidades representantes do setor produtivo, responsável pela criação de 2,7 milhões de empregos no País. Medida nesse sentido foi definida por meio de portaria publicada na quinta-feira, 3, no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme comunicado do ministério, o Brasil é o terceiro maior mercado cervejeiro do mundo, com cerca de mil empresas registradas, 14 bilhões de litros consumidos por ano.

Até hoje, o Ministério da Agricultura tinha duas câmaras no setor de bebidas: a de Viticultura, Vinhos e Derivados e a da Cachaça. Ao todo, são 30 câmaras setoriais e cinco temáticas, abrangendo todos os setores da cadeia produtiva da agropecuária.

A câmara temática deverá ser instalada ainda na segunda quinzena de outubro, junto com a primeira reunião de trabalho do novo colegiado. O setor de cerveja representa cerca de 2% do PIB brasileiro, gera cerca de R$ 25 bilhões em impostos por ano e tem um faturamento da ordem de R$ 100 bilhões.

O propósito da câmara é que os problemas do setor sejam discutidos por todas as entidades representantes dos produtores, inclusive a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva).

O número de cervejarias artesanais está em rápida expansão no Brasil. Nos Estados Unidos, as cervejarias artesanais movimentam US$ 27 bilhões por ano. No Brasil, não há dados específicos sobre a economia das empresas artesanais, a não ser os dados do próprio ministério a partir do registro formal de novas cervejarias.

Também farão parte da câmara a Associação Brasileira de Bebidas (Abrab), a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CerveBrasil) e o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).