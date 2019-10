Em De Férias Com o Ex Celebs, Stéfani Bays critica o beijo de Leo Picon: - A gente não teve química nenhuma

04/10/2019 | 11:11



O De Férias com o Ex Celebs mal começou e já tem sua primeira polêmica! No primeiro episódio do programa, exibido na última quinta-feira, dia 3, rolou uma festinha e teve muita pegação. No meio da curtição, Leo Picon acabou ficando com Stéfani Bays, mas a moça não gostou muito do beijo do digital influencer. Ela até falou que o Leo é muito emocionado para beijar. Quando a beldade disse isso, o irmão de Jade Picon não ficou muito feliz e esse clima continuou no dia seguinte.

O ESTRELANDO conversou com Picon na première do reality. Ele disse que não poderia ter ficado mais tempo no programa por conta da agenda que tem e os compromissos com as empresas que toca. O galã também garante que não tem nenhuma inimizade com os outros participantes.

Por outro lado, Stéfani também deu a sua versão da história. A personalidade disse que se arrepende de algumas coisas que fez enquanto estava confinada, mas ainda não pode dar detalhes sobre isso. Ela também garantiu que não ficou com ninguém desde que voltou de Trancoso e não pretende ficar com mais pessoas que estavam com ela na casa. Sobre o beijo com Picon, a morena afirma que só disse a verdade e, pelo jeito, ela não gostou mesmo da experiência:

- Não trabalho com mentiras. Assim, tem beijos com química e sem química. A gente não teve química nenhuma. Ele é a pessoa mais distante de mim aqui fora e vai continuar.

Babado! O que será que rolou entre os dois? É o que dizem por aí, beijo entre amigos só estraga a amizade, se o beijo foi ruim.