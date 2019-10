Eles fazem história e memória

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/10/2019 | 07:00



O que há de comum entre essas duas fotos? Resposta: o coletivo voltado à construção de história e memória. Os historiadores do futebol na reunião número 114, mês passado no Pacaembu, num cenário com duas majestades: Pelé e Marta. Os historiadores do Grande ABC, segunda-feira, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em mais um encontro preparatório ao 15º Congresso de História do Grande ABC, Santo André 2020.

Enxerida, Memória deixa uma proposta aos dois grupos: Memofut, venha participar do 15º Congresso, que terá como palco o Teatro Municipal de Santo André. Desde a primeira edição, em 1990, sempre houve espaço ao futebol nos congressos realizados. Seria maravilhoso que esse intercâmbio fosse estabelecido.

Afinal, é no distrito de Paranapiacaba, que faz parte de Santo André, que está o mais antigo estádio de futebol do Brasil – ainda no aguardo de sua restauração.

Ficam duas propostas: o Memofut no Congresso do Grande ABC; e a Prefeitura de Santo André, restaurando o campo do Serrano. De verdade. Sem adiamentos, por favor.

Vinte Copas do Mundo.

A Gazeta Ilustrada.

Temas do Memofut

Neste sábado, o Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) realiza a sua reunião número 115, no Pacaembu. A pauta, divulgada pelo professor Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut), destaca:

Bate-papo e sessão de autógrafos com o professor José Alberto Aguilar Cortez (Eefe da USP), autor do livro Vinte Copas do Mundo de Futebol: o Legado da Escola Iugoslava de Treinadores</CF> (Curitiba: CRV, 2019).

No livro – que estará à venda no local pelo preço de R$ 61,50 –, o autor acompanha a trajetória dos treinadores nascidos iugoslavos nas 20 Copas do Mundo realizadas entre 1930 e 2014, além de mostrar por que o legado da escola iugoslava de futebol é tão importante.

A Gazeta Esportiva Ilustrada de 1958 a 1962: A Revista (e o Football) no Auge, com José Roberto Fornazza.

Fornazza, assíduo do Memofut, é engenheiro, pesquisador de futebol e torcedor do Paulista de Jundiaí, de tantas jornadas com equipes do Grande ABC.