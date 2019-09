Campeãs de Grand Slam, Halep e Andreescu garantem vaga no WTA Finals

30/09/2019 | 10:09



Donas de títulos de Grand Slam na temporada, a romena Simona Halep e a canadense Bianca Andreescu garantiram vaga no WTA Finals, a competição que reúne as oito melhores da temporada em Shenzhen, na China, no final do próximo mês. Faltam ainda quatro lugares para a importante e restrita competição.

A classificação das duas foi confirmada nesta segunda-feira pela WTA. Halep e Andreescu se tornaram a terceira e quarta tenistas a assegurarem a vaga, juntando-se à australiana Ashleigh Barty e à checa Karolina Pliskova, já classificadas.

Brigando pelas primeiras posições do ranking, Halep se destacou neste ano ao conquistar pela primeira vez o título de Wimbledon, em Londres. Ela já tinha o troféu de Roland Garros no currículo.

Andreescu, por sua vez, é a grande surpresa do ano. Após ser campeã em Indian Wells e também em Toronto, a tenista de apenas 19 anos foi campeã do US Open ao superar a norte-americana Serena Williams na decisão - foi a primeira final de Grand Slam da canadense. O WTA Finals será disputado entre 27 de outubro e 3 de novembro.

Após a classificação de Halep e Andreescu, as mais cotadas para buscar as quatro vagas restantes na competição são a japonesa Naomi Osaka, atual quinta colocada no ranking da temporada, a checa Petra Kvitova, Serena Williams e a ucraniana Elina Svitolina. Também estão na briga a suíça Belinda Bencic e a holandesa Kiki Bertens.

RANKING - Curiosamente, no ranking tradicional, Halep e Andreescu trocaram de posições na atualização desta segunda, na única mudança dentro do Top 10. A romena subiu para a quinta colocação e desbancou a rival canadense para o sexto posto. Ashleigh Barty segue na ponta, seguida por Pliskova, Svitolina e Osaka.

Após Andreescu, completam a lista das dez melhores Kvitova, Bertens, Serena e Bencic, pela ordem. Campeã em Wuhan, na China, no fim de semana, a bielo-russa Aryna Sabalenka manteve a 14ª posição.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia e Gabriela Cé sofreram quedas. Perderam duas e três posições, respectivamente, caindo para 103ª e 229ª. Bia Haddad ainda cumpre suspensão provisória por doping. Apesar do título do Torneio Internacional Estado de São Paulo, um ITF de nível US$ 15 mil, Carolina Meligeni Alves sustentou a 358ª colocação.

Já Luisa Stefani deu um salto no ranking de duplas após faturar seu primeiro título de nível WTA. Ela e a norte-americana Hayley Carter venceram o Torneio de Tashkent, no Usbequistão, no fim de semana. A brasileira ganhou 22 posições e figura agora em 77º lugar nas duplas.

MASCULINO - A lista da ATP também contou com poucas mudanças nesta segunda. Sem alterações no Top 10, a primeira novidade está na 11ª posição, com o francês Gael Monfils assumindo a colocação, desbancando o italiano Fabio Fognini.

O sérvio Novak Djokovic segue na ponta, com 600 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal. Com muitos pontos a defender nesta reta final da temporada, o número 1 está com a posição sob risco. O suíço Roger Federer continua em terceiro, seguido do russo Daniil Medvedev e do austríaco Dominic Thiem, fechando o Top 5.

Destaque no fim de semana, o australiano Alex de Minaur galgou cinco colocações e aparece agora na 25ª posição após se sagrar campeão do Torneio de Zhuhai. Dono do troféu em Chengdu, também na China, o espanhol Pablo Carreño Busta subiu 24 posições. É agora o 39º do mundo.

Confira abaixo a lista dos primeiros colocados de cada ranking:

1º - Novak Djokovic (SER), 9.865 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 9.225

3º - Roger Federer (SUI), 7.130

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.305

5º - Dominic Thiem (AUT), 4.415

6º - Alexander Zverev (ALE), 4.095

7º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.420

8º - Kei Nishikori (JAP), 3.330

9º - Karen Khachanov (RUS), 2.810

10º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.575

11º - Gael Monfils (FRA), 2.375

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.370

13º - Matteo Berrettini (ITA), 2.270

14º - Borna Coric (CRO), 2.130

15º - David Goffin (BEL), 2.055

16º - Diego Schwartzman (ARG), 1.995

17º - Nikoloz Basilashvili (GEO), 1.895

18º - Kevin Anderson (AFS), 1.870

19º - John Isner (EUA), 1.805

20º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 1.719

105º - Thiago Monteiro (BRA), 549

207º - João Menezes (BRA), 241

223º - Rogério Dutra Silva (BRA), 216

315º - Thomaz Bellucci (BRA), 129

1º - Ashleigh Barty (AUS), 6.446 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 6.125

3º - Elina Svitolina (UCR), 5.320

4º - Naomi Osaka (JAP), 5.011

5º - Simona Halep (ROM), 4.907

6º - Bianca Andreescu (CAN), 4.835

7º - Petra Kvitova (RCH), 4.571

8º - Kiki Bertens (HOL), 4.225

9º - Serena Williams (EUA), 3.935

10º - Belinda Bencic (SUI), 3.738

11º - Johanna Konta (ING), 3.073

12º - Sloane Stephens (EUA), 2.873

13º - Angelique Kerber (ALE), 2.830

14º - Aryna Sabalenka (BIE), 2.785

15º - Madison Keys (EUA), 2.767

16º - Sofia Kenin (EUA), 2.600

17º - Petra Martic (CRO), 2.572

18º - Anastasija Sevastova (LET), 2.517

19º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.493

20º - Qiang Wang (CHN), 2.423

103º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 609

229º - Gabriela Cé (BRA), 258

358º - Carolina Meligeni Alves (BRA), 131