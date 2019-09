28/09/2019 | 11:11



Solteiro desde que terminou seu relacionamento com a musa Aline Riscado, Felipe Roque foi curtir o primeiro dia de Rock in Rio e mostrou que não está preocupado com os boatos indicando que ele estaria namorando o ator Marcelo Mello Júnior. Ao ESTRELANDO, ele informou o seguinte:

- Eu vejo a internet, mas prefiro nem comentar. Eu sou simpatizante da causa, mas sou hétero, Marcelo também é. Eu sei do que eu gosto. Estou totalmente solteiro e mais reservado.

Enquanto isso, na ficção, Felipe viverá um romance gay no filme Resistir para Recomeçar, ainda sem data para começar. No longa, ele terá cenas de beijo e nudez.