Luciano Huck e Angélica comemoram aniversário da filha mais nova, Eva Huck: Nosso orgulho

25/09/2019 | 18:11



A filha mais nova de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck, está completando nesta quarta-feira, dia 25, sete anos idade, e para comemorar a data, os pais fizeram lindas declarações em suas respectivas contas do Instagram.

Luciano Huck encheu a filha de elogios em longo texto nas redes:

Com suas piruetas movimenta nossa vida, com suas estrelas pela casa ilumina nosso dia a dia. Nossa bailarina, dançarina, ginasta, atriz, estudiosa, gente fina, que aos 7 anos já desfila suas ideias, sua personalidade. Que com dois meninos mais velhos em casa, já entendeu como sera o mundo lá fora, e impõe sua voz. Meu orgulho, nosso orgulho, escreveu o apresentador.

Angélica também não ficou de fora das demonstrações públicas e declarou seu amor pra sua única filha menina:

Quando veio ao mundo, 7 anos atrás, transformou minha vida me mostrando novamente o poder suave do feminino. Eva minha filha você e luz na minha vida e na vida de todos por onde você passa, declarou.

Nos comentários de ambas as publicações, amigos e fãs não pouparam elogios para a pequena.

Uma DEUSA... muito amor por nossa pequena IMENSA eva!!!, escreveu Carolina Dieckmann

Que coisa linda essa menina! Parabéns e muita saúde pra Eva, comentou uma seguidora.